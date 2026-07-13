Transferowy plan Widzewa wyszedł na jaw. Kibice mogą się zdziwić

Widzew Łódź nie zamyka jeszcze letniego okna transferowego. W klubie trwają prace nad kolejnymi wzmocnieniami, a na liście potrzeb znajdują się nawet trzy pozycje.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Artur Płatek

Nie tylko Świderski. Widzew przygotowuje następny etap przebudowy

Widzew Łódź wciąż analizuje rynek i co prawda tego lata działa znacznie bardziej selektywnie niż w poprzednich okienkach, to przy al. Piłsudskiego nie zamierzają kończyć transferowych działań. Po sprowadzeniu Karola Świderskiego oraz Mario Garcíi klub koncentruje się na kolejnych ruchach, które mają zwiększyć rywalizację w zespole prowadzonym przez Aleksandara Vukovicia.

O planach kadrowych mówił na antenie TVP 3 Łódź Artur Płatek. Jego słowa zostały następnie zacytowane przez portal WidzewToMy.Net. Dyrektor sportowy Łodzian podkreślił, że proces poszukiwania nowych zawodników trwa nieprzerwanie.

– Proces skautingowy przebiega bez przerwy i w najbliższych dniach możemy spodziewać się jakichś delikatnych ruchów. Mamy skonkretyzowane pozycje, na których chcemy rozszerzyć kadrę – przekazał Płatek na antenie TVP 3 Łódź cytowanej przez WidzewToMy.net.

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Jednym z priorytetów pozostaje obsada lewej strony defensywy. Obecnie jedynym nominalnym zawodnikiem na tej pozycji jest Christopher Cheng, który zmagał się już z problemami zdrowotnymi. – Deficyt mamy na przykład na lewej obronie, gdzie jest tylko mający swoje problemy Christopher Cheng. Potrzebujemy tam więc zawodnika o określonej charakterystyce i robimy wszystko, by trener Vuković miał go jak najszybciej do dyspozycji – podkreślił dyrektor sportowy klubu z Łodzi.

To jednak nie koniec planów. Władze Widzewa rozważają także wzmocnienia w innych sektorach boiska. – Są także plany na dwie-trzy inne pozycje, ale to nie jest tak, że brakuje nam piłkarzy. Liczebność kadry na obozie jest zadowalająca, poza dwoma mikrourazami nie mamy większych problemów i oby tak zostało – dodał Płatek.

Wszystko wskazuje zatem na to, że przed inauguracją sezonu przeciwko Motorowi Lublin kibice łódzkiej ekipy mogą jeszcze doczekać się kolejnych transferowych informacji. Widzew do ligowego grania wróci 26 lipca o godzinie 17:30.