Cenne wzmocnienie Motoru Lublin. Pozostały testy medyczne

Motor Lublin finalizuje kolejny transfer. W ostatnim czasie intensywnie poszukiwał defensywnego pomocnika. Na testy medyczne przylatuje Yacine Bourhane - ujawnia Łukasz Olkowicz z redakcji "Przegląd Sportowy Onet".

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Motor wzmacnia środek pola

Motor Lublin kontynuuje rewolucję kadrową. Przez długi czas głównie informował o rozstaniach z kolejnymi zawodnikami, wzbudzając ogromny niepokój wśród kibiców. Klub aktywnie pracował jednak nad wzmocnieniami, czego teraz są efekty – do drużyny trafili już Mihai Popa, Bartosz Bereszyński, Mateusz Łęgowski, Makan Aiko oraz Dominik Gregorski. Mariusz Misiura czeka na kolejne nowe twarze, a Łukasz Olkowicz na łamach „Przegląd Sportowy Onet” ujawnia personalia defensywnego pomocnika, który wkrótce zwiąże się z Motorem.

Do Lublina na testy medyczne przylatuje Yacine Bourhane. Jeśli przebiegną pomyślnie, podpisze kontrakt z Motorem. Aktualnie 27-latek jest wolnym zawodnikiem, bowiem przedwcześnie rozstał się z Arisem Limassol, z którym wiązała go dwuletnia umowa.

Bourhane ma w swoim CV takie kluby, jak Go Ahead Eagles, Esbjerg fB czy wspomniany wcześniej Aris. Zanotował też 35 występów dla reprezentacji Komorów.

🗞 Motor znów na zakupach.



– Znalazł szóstkę. Reprezentant Komorów, dzisiaj testy medyczne

– błyskawicznie zrobiony transfer Dominika Gregorskiego z akademii Zagłębia Lubin

– Veljko Nikitović. Co dalej?https://t.co/1uNKy1gM85 — Łukasz Olkowicz (@LukaszOlkowicz) July 13, 2026

Motor długo poszukiwał defensywnego pomocnika, który załata lukę po odejściach Sergiego Sampera oraz Jakuba Łabojki. Wygląda na to, że będzie nim właśnie Bourhane.

Na inaugurację ligowego sezonu zespół Misiury zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Tydzień później podejmie przed własną publicznością Jagiellonię Białystok.

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