PSG rusza po gwiazdę Barcelony? Laporta nie wytrzymał i odpowiedział

09:12, 13. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Joan Laporta odniósł się do coraz głośniejszych spekulacji wokół przyszłości Ferrana Torresa. Prezydent FC Barcelony zabrał głos po informacjach o możliwym transferze do PSG.

Joan Laporta
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

PSG chce gwiazdę Barcelony? Laporta w końcu zabrał głos

Joan Laporta postanowił rozwiać przynajmniej część wątpliwości dotyczących przyszłości Ferrana Torresa. W ostatnich dniach media coraz częściej łączyły skrzydłowego FC Barcelony z przeprowadzką do Paris Saint-Germain, sugerując nawet, że klub z Camp Nou byłby gotów zaakceptować ofertę opiewającą na mniej więcej 50 milionów euro. Na razie jednak władze Blaugrany nie zamierzają podsycać transferowych spekulacji.

– Nie możemy tego potwierdzić. Jest piłkarzem Barcelony i gra bardzo dobrze na Mistrzostwach Świata – powiedział Joan Laporta cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

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To stanowisko może zostać odebrane jako wyraźny sygnał, że klub nie prowadzi obecnie publicznych rozmów dotyczących sprzedaży zawodnika. Jednocześnie prezydent Barcelony nie ukrywał uznania dla postawy 26-latka podczas trwającego turnieju reprezentacyjnego.

Mistrz La Liga wydaje się spokojnie podchodzić do całej sprawy. Wypowiedź Laporty sugeruje, że priorytetem pozostaje obecnie obserwowanie występów piłkarza i jego dalszego rozwoju, a nie publiczne komentowanie transferowych plotek. Tym samym przyszłość Ferrana Torresa pozostaje otwarta, ale jedno jest pewne, że temat będzie wracał jeszcze wielokrotnie podczas letniego okna transferowego.

W trakcie trwającego mundialu reprezentant Hiszpanii wystąpił w sześciu meczach. Zaliczył w nich jedną asystę. Obecna umowa Ferrana Torresa z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

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