Jagiellonia pozyskała nowego zawodnika. To brat gwiazdora Juventusu

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Oficjalnie: Rodrigo Conceicao wzmocnił Jagiellonię Białystok

Jagiellonia Białystok poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Rodrigo Conceicao. 26-letni prawy obrońca przeniósł się do polskiego zespołu na zasadzie transferu definitywnego z Tondeli. Portugalczyk po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Kwota transakcji wyniosła około 400 tysięcy euro. To kolejny ruch kadrowy białostockiego klubu, który wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem i rywalizacją na kilku frontach.

Co ciekawe, nowy piłkarz ekipy Żółto-Czerwonych to syn słynnego trenera – Sergio Conceicao – natomiast jego starszym bratem jest Francisco, czyli etatowy reprezentant Portugalii oraz gwiazdor Juventusu. Rodrigo po podpisaniu umowy nie ukrywał zadowolenia z przenosin do Białegostoku. – Obecność osób z mojego kraju w klubie może ułatwić proces adaptacji. Jestem pewien, że będzie on sprawny. Usłyszałem wiele dobrego o kolegach z drużyny i myślę pozytywnie – powiedział nowy boczny defensor Jagiellonii.

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Rodrigo Conceicao jest wychowankiem CF Os Belenenses. Mierzący 175 centymetrów zawodnik w swojej karierze reprezentował również barwy takich zespołów jak FC Porto, FC Zurich, Moreirense FC oraz CD Tondela. Dwudziestosześciolatek może występować nie tylko na obu bokach obrony, ale także na dwóch skrzydłach, co czyni go bardzo uniwersalnym piłkarzem. W portugalskiej ekstraklasie rozegrał łącznie 49 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty.