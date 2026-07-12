Te transfery mogą wywrócić Ekstraklasę do góry nogami

Letnie okno transferowe w PKO BP Ekstraklasie dopiero się rozkręca, ale pierwsze ruchy już wywołują sporo emocji. Serwis Ekstraklasa.org przygotował własny ranking dziesięciu najciekawszych transferów po pierwszych dziesięciu dniach okna, wskazując zawodników, którzy ich zdaniem mogą najmocniej wpłynąć na rozgrywki w sezonie 2026/27.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Karol Swiderski

Nowe gwiazdy już są w Ekstraklasie

Na szczycie zestawienia znalazł się Patrik Hellebrand, który zamienił Górnika Zabrze na Koronę Kielce. Autorzy rankingu podkreślają, że szczególnie cenią transfery wewnątrz Ekstraklasy, ponieważ pozwalają lepiej ocenić realną wartość piłkarza. Czech był jedną z kluczowych postaci wicemistrza Polski, dlatego w Kielcach wiążą z nim bardzo duże nadzieje.

Drugie miejsce zajmuje Karol Świderski, który zasilił Widzew Łódź. Według Ekstraklasa.org reprezentant Polski może okazać się jednym z piłkarzy, którzy najmocniej zmienią układ sił w lidze. Podium uzupełnia Bartosz Wolski, nowy pomocnik GKS-u Katowice. Po udanym sezonie w Motorze Lublin ma stworzyć niezwykle interesujący duet z Bartoszem Nowakiem.

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Tuż za pierwszą trójką uplasował się Terry Yegbe, sprowadzony przez Lecha Poznań. Mierzący 195 centymetrów stoper ma wypełnić lukę po Antonio Miliciu i stać się nowym liderem defensywy Kolejorza. Piątą lokatę autorzy zestawienia przyznali Jean-Pierre’owi Nsame, który po grze dla Legii Warszawa będzie teraz zdobywał bramki dla Pogoni Szczecin. Już starcie tych dwóch drużyn w pierwszej kolejce zapowiada się wyjątkowo interesująco.

Na dalszych miejscach rankingu, według uznania redakcji Ekstraklasa.org, znaleźli się kolejno: Kacper Urbański, który dołączył do Górnika Zabrze, Marcel Łubik przenoszący się do Wisły Kraków, Sebastian Kerk, nowy zawodnik Zagłębia Lubin, Bartosz Bereszyński, wracający po latach do Polski w barwach Motoru Lublin, oraz Pau Resta, który zasilił GKS Katowice.