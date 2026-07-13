Wisła dopina transfer napastnika! Wkrótce pojawi się w Krakowie

Wisła Kraków w tym tygodniu sprowadzi nowego napastnika. Jarosław Królewski potwierdził, że we wtorek ma zjawić się w Polsce. Będzie to czwarty letni transfer Białej Gwiazdy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado i Jordi Sanchez

Wisła będzie mieć nowego napastnika

Wisła Kraków konsekwentnie przygotowuje się do startu nowego sezonu. W weekend rozegrała cenny sparing z Wrexham AFC, zakończony bezbramkowym remisem. Tuż przed tym meczem ogłosiła transfer skrzydłowego Elie Youana. Jarosław Królewski zapowiedział również, że w kolejnym tygodniu Biała Gwiazda ma zakontraktować napastnika.

Będzie to opcja zagraniczna. Teraz Królewski potwierdza swoje słowa, a nawet dodaje więcej szczegółów – nowy zawodnik już we wtorek ma pojawić się w Krakowie. Jeśli pomyślnie przejdzie testy medyczne, w środę powinien oficjalnie związać się z Wisłą. Będzie to dla beniaminka Ekstraklasy już czwarte letnie wzmocnienie.

Dlatego napastnik przylatuje we wtorek. — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) July 13, 2026

Wisła sprowadziła dotąd bramkarza Marcela Łubika, obrońcę Maxence’a Maisonneuve’a oraz wspomnianego wcześniej Youana. Nowy napastnik ma natomiast rywalizować o miejsce w składzie z Angelem Rodado i Jordim Sanchezem. Ten pierwszy wciąż nie wrócił na boisko po operacji barku, a jego występ przeciwko GKS-owi Katowice na inaugurację ligowego sezonu stoi pod znakiem zapytania.

Po ogłoszeniu tego transferu kibice będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Królewski nie wyklucza, że na tym letnie okienko się zakończy, choć oczywiście kolejne ruchy też będą możliwe. Kibice zwracają uwagę, że kadra jest bardzo szeroka, a jednocześnie brakuje w niej jakościowego defensywnego pomocnika, który byłby konkurentem dla Marca Carbo.

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