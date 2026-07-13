Kibice Barcelony oszaleją z radości? Laporta właśnie podgrzał atmosferę

09:48, 13. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona jest coraz bliżej sfinalizowania jednego z najciekawszych transferów tego lata. Joan Laporta otwarcie przyznał już, że w klubie panuje duży entuzjazm w tej sprawie.

Joan Laporta
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona już zaciera ręce. Laporta nie ukrywa zadowolenia

FC Barcelona nie ukrywa zadowolenia z postępów w sprawie pozyskania Karima Adeyemiego. Katalończycy od dłuższego czasu monitorowali sytuację reprezentanta Niemiec, a teraz wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy Borussii Dortmund wkrótce przeniesie się na Camp Nou. Głos w sprawie zabrał prezydent klubu.

Według hiszpańskich mediów Barcelona osiągnęła już ustne porozumienie z przedstawicielem Bundesligi. Kwota operacji ma wynieść 22 miliony euro, a kolejne siedem milionów euro może zostać wypłacone w formie bonusów. Sam zawodnik ma związać się z Blaugraną pięcioletnim kontraktem. – Jesteśmy bardzo podekscytowani Adeyemim. Podobał nam się od jakiegoś czasu. Jest niebezpieczny i szybki, a Deco bardzo dobrze poradził sobie z transferem. Wiadomość pojawiła się, kiedy miała się pojawić – powiedział Joan Laporta cytowany przez „Mundo Deportivo”.

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Wypowiedź szefa Barcy pokazuje, jak wysoko oceniany jest 24-latek w klubowych strukturach. Gigant La Liga widzi w nim piłkarza, który dzięki szybkości, dynamice i uniwersalności może znacząco zwiększyć możliwości ofensywne zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Adeyemi występuje w Borussii od 2022 roku, kiedy trafił do Niemiec z RB Salzburg. Może grać zarówno na skrzydłach, jak i w centralnej części ataku, co dodatkowo zwiększa jego wartość dla szkoleniowca.

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