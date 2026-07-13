Jop postawił sprawę jasno. Ten transfer ma dać Wiśle konkretne korzyści

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Transfer bez rozgłosu, efekt może być spektakularny. Jop zabrał głos

Wisła Kraków podczas letniego okna transferowego postawiła nie tylko na głośniejsze nazwiska. Klub zdecydował się również na zawodników wyszukanych przez klubowy dział skautingu. Jednym z nich jest Maxence Maisonneuve. Francuz trafił do beniaminka PKO BP Ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu po odejściu z belgijskiego La Louviere. 27-latek podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Chociaż defensor wciąż poznaje wymagania nowego zespołu, w klubie nie ukrywają, że wiążą z nim spore nadzieje. O postępach zawodnika i jego adaptacji do warunków panujących w ekipie z Reymonta opowiedział trener Mariusz Jop. – Max jest zawodnikiem, którego wyszukał nasz skauting. Wdrażamy go do modelu gry Wisły, bo występował w trochę innym systemie jako jeden z trójki środkowych obrońców. Na zajęciach i w sparingach wygląda coraz lepiej. Potrzebuje jeszcze czasu, ale pracuje dobrze, chce jak najszybciej wejść w grupę i jest na dobrej drodze do tego, żeby realnie wzmocnić zespół – mówił szkoleniowiec Wisły cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

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Słowa trenera pokazują, że proces adaptacji Francuza przebiega zgodnie z planem. Ogólnie w Wiśle zwracają uwagę nie tylko na jego potencjał sportowy, ale także gotowość do szybkiego przyswojenia nowych założeń taktycznych. To szczególnie istotne, ponieważ Maisonneuve trafił do drużyny funkcjonującej w innym modelu gry niż ten, do którego był przyzwyczajony w Belgii.

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Przedstawiciele krakowskiego klubu wierzą, że doświadczenie 27-latka oraz jego warunki fizyczne pozwolą mu w niedalekiej przyszłości stać się ważnym elementem defensywy. Na razie sztab zachowuje spokój, ale sygnały płynące z klubu są jednoznaczne. Francuz jest oceniany bardzo pozytywnie. Tym samym systematycznie przybliża się do odegrania znaczącej roli w zespole Białej Gwiazdy.