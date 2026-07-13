Real nie chce francuskiej gwiazdy. Świetny mundial nie zmienił decyzji

Real nie jest zainteresowany transferem Rabiota
Reprezentacja Francji prezentuje się bardzo dobrze podczas mundialu, a jednym z jej liderów jest Adrien Rabiot. Pomocnik stworzył skuteczny duet z Aurelienem Tchouamenim, a po problemach zdrowotnych zawodnika Realu przejął jeszcze większą odpowiedzialność za grę w środku pola.
Jak informuje Miguel Serrano, w ostatnich dniach do biur Realu Madryt wpłynęła propozycja transferu 31-letniego piłkarza. Rabiot chciałby zmienić klub po udanym turnieju i liczy na nowy etap kariery.
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Władze Realu nie zamierzają jednak wracać do tego tematu. To nie pierwszy raz, gdy Francuz był oferowany Madrytczykom. Już w 2024 roku mógł trafić na Santiago Bernabeu jako wolny zawodnik, ale również wtedy klub nie zdecydował się na jego sprowadzenie.
Powody pozostają podobne. Choć Rabiot imponuje w reprezentacji, jego występy w Milanie nie przekonały działaczy Realu. W klubie uważają, że poziom prezentowany na co dzień odbiega od tego, który pokazuje w narodowych barwach.
Znaczenie mają również względy pozaboiskowe. Hiszpańskie media podkreślają, że w Madrycie istnieją obawy dotyczące charakteru pomocnika i jego wpływu na atmosferę w szatni. Jose Mourinho chce budować zespół oparty na stabilności i dyscyplinie, dlatego transfer Rabiota nie znajduje się obecnie w planach Królewskich.