Real nie chce francuskiej gwiazdy. Świetny mundial nie zmienił decyzji

Adrien Rabiot rozgrywa znakomite mistrzostwa świata, ale nie przybliżyło go to do transferu do Realu Madryt. Hiszpańskie media ujawniają, że Królewscy ponownie odrzucili możliwość pozyskania francuskiego pomocnika.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real nie jest zainteresowany transferem Rabiota

Reprezentacja Francji prezentuje się bardzo dobrze podczas mundialu, a jednym z jej liderów jest Adrien Rabiot. Pomocnik stworzył skuteczny duet z Aurelienem Tchouamenim, a po problemach zdrowotnych zawodnika Realu przejął jeszcze większą odpowiedzialność za grę w środku pola.

Jak informuje Miguel Serrano, w ostatnich dniach do biur Realu Madryt wpłynęła propozycja transferu 31-letniego piłkarza. Rabiot chciałby zmienić klub po udanym turnieju i liczy na nowy etap kariery.

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Władze Realu nie zamierzają jednak wracać do tego tematu. To nie pierwszy raz, gdy Francuz był oferowany Madrytczykom. Już w 2024 roku mógł trafić na Santiago Bernabeu jako wolny zawodnik, ale również wtedy klub nie zdecydował się na jego sprowadzenie.

Powody pozostają podobne. Choć Rabiot imponuje w reprezentacji, jego występy w Milanie nie przekonały działaczy Realu. W klubie uważają, że poziom prezentowany na co dzień odbiega od tego, który pokazuje w narodowych barwach.

Znaczenie mają również względy pozaboiskowe. Hiszpańskie media podkreślają, że w Madrycie istnieją obawy dotyczące charakteru pomocnika i jego wpływu na atmosferę w szatni. Jose Mourinho chce budować zespół oparty na stabilności i dyscyplinie, dlatego transfer Rabiota nie znajduje się obecnie w planach Królewskich.