Vuković nie dla klubów z Ekstraklasy. Tam ma zacząć pracę

Aleksandar Vuković najpewniej nie będzie trenerem żadnego klubu w PKO Ekstraklasie. Serb ma bowiem podjąć pracę w Chinach, gdzie jego CV jest na stole, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Vuković przymierzany do pracy w lidze… chińskiej

Aleksandar Vuković to bez cienia wątpliwości jedno z najgorętszych nazwisk obecnie na trenerskim rynku w naszym kraju. Serb związany jest z Polską od lat i to właśnie przez ten fakt często przewija się w medialnych spekulacjach ws. podjęcia pracy w danym zespole. Ostatnio bardzo głośno było o nim w kontekście Motoru Lublin oraz Legii Warszawa. Teraz już jednak wiadomo, co czeka go dalej.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Aleksandar Vuković nie będzie prowadził w najbliższym czasie klubu z naszej ligi. Wszystko bowiem przez fakt, że szkoleniowiec ma podjąć się pracy w lidze chińskiej. Egzotyczna przygoda Serba najpewniej rozpocznie się dopiero pod koniec listopada lub na początku grudnia, bowiem wówczas kończy się sezon w tamtejszej ekstraklasie. Na stole nie ma oferty z konkretnego klubu, ale CV zainteresowało wiele ekip.

Byłoby to z pewnością bardzo ciekawe wyzwanie, które mogłoby pozwolić w przyszłości podjąć Vukoviciowi pracę w innej lidze, która będzie nieco bardziej poważna. Niemniej trudno na dzisiaj wyrokować, czy do podpisania kontraktu dojdzie. Wtedy z pewnością znów wrócą spekulacje na temat jego pracy w PKO Ekstraklasie.

