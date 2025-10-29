Świderski chwalony w Grecji. Na takie słowa czekał bardzo długo

17:32, 29. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Gazzetta.gr

Karol Świderski zbiera bardzo dobre recenzje. W tym sezonie w barwach Panathinaikosu zdobył już siedem goli, a tamtejszy serwis "Gazzetta.gr" w samych superlatywach pisze o reprezentancie Polski.

Karol Świderski
Obserwuj nas w
Orange Pics BV/Alam Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski na ustach wszystkich w Grecji

Karol Świderski to jeden z ważniejszych reprezentantów Polski. Można właściwie powiedzieć, że obok Roberta Lewandowskiego, to nasz główny napastnik. Gracz Panathinaikosu Ateny bardzo często jednak wspólnie z gwiazdą FC Barcelony przebywa na boisku, a to spory atut dla naszej kadry. W klubowej karierze jednak Świderski także nie może narzekać na brak dobrego czasu.

W tym sezonie jest on bowiem nie tylko czołowym graczem ofensywy, ale i całego zespołu. Doskonale radzi sobie zresztą nie tylko w lidze greckiej, ale i Lidze Europy, co jest chyba najważniejsze. Dobra gra i forma strzelecka dostrzegana jest przez tamtejsze media. Serwis „Gazzetta.gr” w samych superlatywach rozpisuje się o Karolu Świderskim na swoich łamach.

POLECAMY TAKŻE

Karol Świderski
Drągowski i Świderski będą mieć nowego trenera. To zwycięzca Ligi Mistrzów
Zbigniew Boniek
Boniek dostrzega problem reprezentacji Polski. Jest tylko Lewandowski
Jan Urban
Urban miał jeden dylemat. Wyjaśnia wybór pierwszej jedenastki

Od dwóch miesięcy dźwiga na swoich barkach ciężar zespołu. Nie jest może napastnikiem, który będzie grał tyłem do bramki i walczył z obrońcami, ale ma dobre przyjęcie piłki i zawsze daje z siebie wszystko – czytamy na łamach „Gazzetta.gr”.

Karol Świderski w tym sezonie rozegrał do tej pory 16 spotkań, w których zdobył siedem goli. Łącznie dla zespołu Panathinaikosu Ateny ma 32 występy i 11 bramek oraz trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 4,5 miliona euro.

Zobacz także: Taka przyszłość czeka Iordanescu. Legia zdecydowała