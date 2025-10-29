Świderski chwalony w Grecji. Na takie słowa czekał bardzo długo

Karol Świderski zbiera bardzo dobre recenzje. W tym sezonie w barwach Panathinaikosu zdobył już siedem goli, a tamtejszy serwis "Gazzetta.gr" w samych superlatywach pisze o reprezentancie Polski.

Orange Pics BV/Alam Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski na ustach wszystkich w Grecji

Karol Świderski to jeden z ważniejszych reprezentantów Polski. Można właściwie powiedzieć, że obok Roberta Lewandowskiego, to nasz główny napastnik. Gracz Panathinaikosu Ateny bardzo często jednak wspólnie z gwiazdą FC Barcelony przebywa na boisku, a to spory atut dla naszej kadry. W klubowej karierze jednak Świderski także nie może narzekać na brak dobrego czasu.

W tym sezonie jest on bowiem nie tylko czołowym graczem ofensywy, ale i całego zespołu. Doskonale radzi sobie zresztą nie tylko w lidze greckiej, ale i Lidze Europy, co jest chyba najważniejsze. Dobra gra i forma strzelecka dostrzegana jest przez tamtejsze media. Serwis „Gazzetta.gr” w samych superlatywach rozpisuje się o Karolu Świderskim na swoich łamach.

– Od dwóch miesięcy dźwiga na swoich barkach ciężar zespołu. Nie jest może napastnikiem, który będzie grał tyłem do bramki i walczył z obrońcami, ale ma dobre przyjęcie piłki i zawsze daje z siebie wszystko – czytamy na łamach „Gazzetta.gr”.

Karol Świderski w tym sezonie rozegrał do tej pory 16 spotkań, w których zdobył siedem goli. Łącznie dla zespołu Panathinaikosu Ateny ma 32 występy i 11 bramek oraz trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 4,5 miliona euro.

