Vuković blisko nowego klubu! Jednak nie Motor Lublin

12:06, 24. października 2025 13:53, 24. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mateusz Borek, Kanał Sportowy

Aleksandar Vuković jest blisko podjęcia pracy w Pekinie. Szkoleniowiec, który był przemierzany do pracy w Motorze Lublin, ma podjąć pracę w Chinach, o czym poinformował Mateusz Borek z "Kanału Sportowego".

Aleksandar Vuković
Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Vuković poprowadzi zespół w Chinach?!

Aleksandar Vuković w ostatnim czasie z pewnością nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nowych pracodawców. Szkoleniowiec znany z prowadzenia m.in. Legii Warszawa oraz Piasta Gliwice od jakiegoś czasu pozostaje bez klubu, po tym, jak wraz z końcem poprzedniej kampanii pożegnał się właśnie z ekipą z Górnego Śląska. Niemniej ostatnie kilka dni to intensywny czas dla Serba.

Wszystko bowiem za sprawą poszukiwań nowego trenera przez kilka ekip z PKO Ekstraklasy. Chodzi przede wszystkim o Motor Lublin, który bardzo poważnie rozważa zwolnienie Mateusza Stolarskiego. To właśnie tam popularny Vuko ma być jednym z głównych kandydatów. Jednak jak poinformował Mateusz Borek, dziennikarz Kanału Sportowego, na platformie X (dawniej Twitter), obecnie Vuković przebywa w Pekinie i bardzo możliwe jest to, że podejmie on właśnie pracę w Chinach.

Vuković wróci do pracy?! „Wtedy ma się sprawa wyjaśnić”

Byłoby to z pewnością bardzo ciekawe rozwiązanie. Poza Motorem Lublin w ostatnim czasie spekulowano także, że Serb mógłby wrócić do Legii Warszawa w momencie, gdyby ta zwolniła Edwarda Iordanescu. Rumun jednak pracuje nadal, a po ostatnim zwycięstwie zyskał sobie trochę spokoju.

