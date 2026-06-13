Nie tylko Lewandowski. Chicago Fire chce kolejną gwiazdę

Leon Goretzka znów może występować z Robertem Lewandowskim w jednym klubie. Chicago Fire pracuje nad sprowadzeniem obu gwiazd i chce przeprowadzić jedną z najgłośniejszych operacji w historii MLS.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Amerykanie ruszyli po Lewandowskiego i Goretzkę

Leon Goretzka po zakończeniu sezonu opuści Bayern Monachium. Niemiecki pomocnik wraz z końcem miesiąca stanie się wolnym zawodnikiem, a jego sytuację postanowiło wykorzystać Chicago Fire.

Jak informuje „The Athletic”, klub z MLS prowadzi rozmowy dotyczące pozyskania reprezentanta Niemiec. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ponieważ zainteresowanie 31-latkiem wykazują również zespoły z Europy.

Transfer Goretzki jest częścią znacznie większego planu. Chicago Fire od dłuższego czasu zabiega także o Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik przebywa obecnie w Chicago i jest coraz bliżej podjęcia decyzji dotyczącej swojej przyszłości.

Obaj zawodnicy doskonale się znają z czasów wspólnej gry w Bayernie Monachium. W latach 2018–2022 razem odnosili największe sukcesy z niemieckim gigantem, zdobywając między innymi Ligę Mistrzów oraz kilka mistrzostw kraju.

Goretzka pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych pomocników swojego pokolenia. W barwach Bayernu rozegrał 312 spotkań i wywalczył siedem tytułów mistrza Niemiec. W minionym sezonie wystąpił w 48 meczach, a obecnie reprezentuje Niemcy na mistrzostwach świata.