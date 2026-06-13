Barcelona może mieć problem. PSG obserwuje ważnego gracza

Paris Saint-Germain rozważa ruch transferowy z udziałem Ferrana Torresa z FC Barcelony. Zawodnik może stać się opcją w przypadku ewentualnego odejścia Bradleya Barcoli.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ferran Torres znalazł się na celowniku PSG

Paris Saint-Germain przygląda się sytuacji Ferrana Torresa i bierze pod uwagę jego pozyskanie jako potencjalne wzmocnienie ofensywy. Jak informuje strona internetowa GianlucaDiMarzio.com, paryski klub analizuje kilka scenariuszy transferowych. Te mogłyby zostać uruchomione w zależności od ruchów kadrowych w zespole.

Jednym z kluczowych czynników w tej układance jest przyszłość Bradleya Barcoli. PSG zakłada, że ewentualne odejście młodego skrzydłowego mogłoby otworzyć przestrzeń zarówno sportową, jak i finansową na sprowadzenie nowego zawodnika. Właśnie w tym kontekście pojawia się nazwisko Ferrana Torresa.

Hiszpański napastnik Barcelony od dłuższego czasu znajduje się na radarze europejskich klubów. Jego uniwersalność w ataku sprawia, że jest cenionym zawodnikiem w systemach wymagających elastyczności.

Obecna umowa Ferrana Torresa z Barceloną obowiązuje do czerwca 2027 roku. To oznacza, że ewentualny transfer wymagałby odpowiednich negocjacji między klubami. Wcześniej pojawiały się także informacje o chęci przedłużenia kontraktu ze strony katalońskiego klubu, co dodatkowo komplikuje potencjalną sytuację transferową.

Paryski klub, znany z aktywnego działania na rynku transferowym, może ponownie zdecydować się na ruch strategiczny. Ten jednak może być uzależniony od ewentualnych rozstań.