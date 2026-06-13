Atletico nie chce gwiazdy Barcelony. Szybka reakcja na propozycję

Marc Casado najprawdopodobniej opuści Barcelonę podczas letniego okna transferowego. Pomocnik chce regularnej gry, ale znalezienie odpowiedniego klubu okazuje się trudniejsze, niż początkowo zakładano.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico nie jest już zainteresowane Casado

Marc Casado od kilku miesięcy znajduje się na liście zawodników, którzy mogą pożegnać się z Barceloną. Wychowanek Blaugrany nie może liczyć na regularne występy i dlatego coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia.

Jednym z klubów najczęściej łączonych z pomocnikiem było Atletico Madryt. Taki kierunek wydawał się logiczny, ponieważ Diego Simeone ceni profil zawodnika i jego charakterystykę boiskową. Według informacji „SPORT” transfer nie dojdzie jednak do skutku.

Źródło podaje, że przedstawiciel piłkarza Jorge Mendes rozmawiał z dyrektorem sportowym Atletico Mateu Alemanym. Podczas spotkań poruszono również temat przyszłości Casado, ale odpowiedź ze strony madryckiego klubu nie była pozytywna.

Atletico uznało, że obecnie nie potrzebuje kolejnego pomocnika o takim profilu. Wpływ na tę decyzję miały wcześniejsze wzmocnienia środka pola, w tym pozyskanie Rodrigo Mendozy oraz Obeda Vargasa. W efekcie Casado spadł na dalsze miejsca listy życzeń.

Po wycofaniu się Atletico otoczenie zawodnika rozpoczęło poszukiwania innych rozwiązań. Jorge Mendes analizuje oferty z różnych rynków i szuka projektu, który zagwarantuje piłkarzowi regularne występy oraz ważną rolę w drużynie.

Zainteresowanie nadal wykazuje Al Hilal. Saudyjski klub może zaoferować warunki finansowe znacznie przewyższające propozycje z Europy. Sam zawodnik preferuje jednak pozostanie na najwyższym poziomie sportowym i dalszy rozwój w jednej z czołowych lig. Wśród wymienianych klubów jest też Real Betis.