Atletico nie chce gwiazdy Barcelony. Szybka reakcja na propozycję

10:54, 13. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Marc Casado najprawdopodobniej opuści Barcelonę podczas letniego okna transferowego. Pomocnik chce regularnej gry, ale znalezienie odpowiedniego klubu okazuje się trudniejsze, niż początkowo zakładano.

Diego Simeone
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico nie jest już zainteresowane Casado

Marc Casado od kilku miesięcy znajduje się na liście zawodników, którzy mogą pożegnać się z Barceloną. Wychowanek Blaugrany nie może liczyć na regularne występy i dlatego coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia.

Jednym z klubów najczęściej łączonych z pomocnikiem było Atletico Madryt. Taki kierunek wydawał się logiczny, ponieważ Diego Simeone ceni profil zawodnika i jego charakterystykę boiskową. Według informacji „SPORT” transfer nie dojdzie jednak do skutku.

Źródło podaje, że przedstawiciel piłkarza Jorge Mendes rozmawiał z dyrektorem sportowym Atletico Mateu Alemanym. Podczas spotkań poruszono również temat przyszłości Casado, ale odpowiedź ze strony madryckiego klubu nie była pozytywna.

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Atletico uznało, że obecnie nie potrzebuje kolejnego pomocnika o takim profilu. Wpływ na tę decyzję miały wcześniejsze wzmocnienia środka pola, w tym pozyskanie Rodrigo Mendozy oraz Obeda Vargasa. W efekcie Casado spadł na dalsze miejsca listy życzeń.

Po wycofaniu się Atletico otoczenie zawodnika rozpoczęło poszukiwania innych rozwiązań. Jorge Mendes analizuje oferty z różnych rynków i szuka projektu, który zagwarantuje piłkarzowi regularne występy oraz ważną rolę w drużynie.

Zainteresowanie nadal wykazuje Al Hilal. Saudyjski klub może zaoferować warunki finansowe znacznie przewyższające propozycje z Europy. Sam zawodnik preferuje jednak pozostanie na najwyższym poziomie sportowym i dalszy rozwój w jednej z czołowych lig. Wśród wymienianych klubów jest też Real Betis.