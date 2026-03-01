Tyle Widzew musiałby zapłacić Jovicevicowi za zwolnienie. Wielka pensja Chorwata! [NASZ NEWS]

Bardzo gorąco jest wokół Widzewa po kolejnej porażce. Wielu kibiców łodzian domaga się zwolnienia Igora Jovicevicia. Gdyby to nastąpiło, łodzianie musieliby zapłacić Chorwatowi bardzo duże odszkodowanie. Podajemy szczegóły.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Wielkie transfery i wielka klapa

Widzew Łódź szalał w zimowym okienku transferowym, praktycznie w ogóle nie licząc się z wydatkami. Klub bił różne rekordy, zarówno wszech czasów Ekstraklasy sprowadzajac Osmana Bukariego, jak i wewnętrzny ligowy sięgając po Steve’a Kapuadiego.

Oczywiście, tych transferów było więcej, ale wymieniliśmy tylko te, o których było najgłośniej. Natomiast… Przynamniej na razie niewiele z tego wynika na boisku. Poza „przebłyskiem” w meczu z Wisłą Płock (2:0), łodzianie kiepsko punktują, a dowodem na to ostatnia porażka z Pogonią Szczecin.

Ani punktów, ani stylu

Nie dość, że nie ma punktów, to i gra Widzewa, delikatnie mówiąc, nie powala na kolana. W związku z tym wszystkim wielu łódzkich fanów trafi cierpliwość do Igora Jovicevicia.

Chorwacki szkoleniowiec w oczach fanów jest głównym winowajcą tego, że właśnie tak to wygląda. Choć i pod adresem Dariusza Adamczuka i Piotra Burlikowskiego też jest sporo pretensji za takie, a nie inne zbudowanie kadry.

Doszło do tego, że wielu fanów domaga się dymisji Jovicevicia. W tym momencie to się wydaje mało prawdopodobne, bo już we wtorek Widzew gra mecz Pucharu Polski z GKS Katowice, więc nie bardzo jest czas na głębsze zmiany.

Co jednak jeśli i z Katowicami łodzianie odpadną, tracąc ostatnią szansę na europejskie puchary? A to przecież jeden z najważniejszych celów Roberta Dobrzyckiego, czyli właściciela klubu. Wtedy w tym sezonie pozostanie już tylko walka o utrzymanie. Czy pod wodzą Jovicevicia? Tego w tym momencie nie wiadomo.

12 pensji na do widzenia

Gdyby w którymś momencie Jovicević został jednak zwolniony, to będzie mu się należało odszkodowanie. Z naszych ustaleń wynika, że to wysokość jego rocznej pensji. Nie konieczność spłaty całego kontraktu, który obowiązuje do czerwca 2027 roku, a właśnie 12 wypłat.

A jak wysoka jest to pensja? Z naszych informacji wynika, że Jovicević zarabia w Łodzi około 900 tysięcy euro rocznie. Zatem jego dwanaście pensji to około 3,8 miliona złotych.

Z jednej strony Dobrzyckiego na taką odprawę stać, ale z drugiej… Byłby to już kolejny szkoleniowiec zwolniony w tym sezonie z Widzewa. W klubie, czemu się nie ma co dziwić, chcą tego uniknąć. Chorwat musi jednak znacząco poprawić wyniki, aby jego posada nie była zagrożona. Najlepiej zwycięstwem już w Katowicach.

Po 23. kolejkach łodzianie są na siedemnastym, a więc przedostatnim miejscu w tabeli. Tracą dwa punkty do bezpiecznej strefy, choć wyprzedzający ich rywale mają jeden mecz rozegrany mniej.