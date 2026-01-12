Bukari trafił do Widzewa. Ujawnił kulisy rekordowego transferu

18:07, 12. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Osman Bukari został w styczniu najdroższym piłkarzem w historii PKO BP Ekstraklasy. Reprezentant Ghany w rozmowie z kanałem Meczyki.pl ujawnił kulisy transferu do Widzewa Łódź.

Osman Bukari
PressFocus Na zdjęciu: Osman Bukari

Nie myslałem o tym za bardzo – mówi Bukari o ofercie Widzewa

Widzew Łódź pobił rekord transferowy w PKO BP Ekstraklasie. Na początku 2026 roku do zespołu dołączył Osman Bukari, za którego zapłacono 5,5 mln euro. Wcześniej 27-latek przez prawie dwa lata grał w Stanach Zjednoczonych, broniąc barw FC Austin. Na swoim koncie ma m.in. dwa mecze na Mistrzostwach Świata 2022, na których strzelił gola w meczu z Portugalią.

Transfer skrzydłowego odbił się szerokim echem w Polsce z racji faktu, że Widzew zapłacił rekordowe pieniądze. Jak do całej sprawy podchodzi sam piłkarz? Bukari w rozmowie z kanałem Meczyki.pl odsłonił nieco kulis z przejścia do łódzkiego klubu.

Wiem, że w Polsce to wielki transfer, więc będzie trochę presji. Kibice będą mieć wobec mnie oczekiwania, więc muszę dobrze się spisywać – powiedział Osman Bukari w rozmowie z kanałem Meczyki.pl.

Mój agent do mnie zadzwonił, że jest klub z Polski, który jest mną zainteresowany. Rozmawiałem z nim i wyjaśnił mi, jak to wygląda. Nie rozmyślałem o tym za bardzo, chciałem wrócić do Europy i zaakceptowałem ofertę Widzewa – dodał nowy piłkarz Widzewa Łódź.

Bukari ma za sobą pierwszy mecz w barwach Widzewa. W poniedziałek (12 stycznia) wystąpił w towarzyskim spotkaniu z Universitateą Cluj (1:1). Na boisku spędził pół godziny. Oficjalny debiut może zaliczyć 31 stycznia, gdy Widzew zagra z Jagiellonią Białystok.

