Widzew Łódź ogłosił wielki transfer. To ma być rekord

Widzew Łódź dopiął hitowy transfer w Ekstraklasie. Do klubu trafił Steve Kapuadi, a potencjalna kwota robi ogromne wrażenie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Rekordowy ruch Widzewa Łódź

Widzew Łódź oficjalnie potwierdził pozyskanie Steve’a Kapuadiego z Legii Warszawa. 27-letni stoper podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku i będzie występował z numerem 53.

Jak informował wcześniej serwis Goal.pl, łodzianie zapłacą za defensora 3 mln euro. To rekordowa kwota w historii transferów wewnątrz Ekstraklasy. Według doniesień Kapuadi może liczyć na około 950 tys. euro rocznie oraz 250 tys. euro premii za podpis.

Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga w Legii rozegrał 69 meczów ligowych, występował też w europejskich pucharach, gdzie strzelał gole m.in. w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Wcześniej grał w Wiśle Płock.

– Dołączenie do Widzewa i gra w nim będzie dla mnie dużą motywacją. Nie mogę się już doczekać mojego pierwszego występu. Chcemy wygrywać mecze w lidze i awansować dalej w Pucharze Polski – powiedział Steve Kapuadi.

Widzew nie ukrywa ambicji. – Jednym z celów było pozyskanie stopera z wiodącą lewą nogą. Steve spełnia nasze oczekiwania i zna realia ligi – podkreślił Dariusz Adamczuk.