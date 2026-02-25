Widzew Łódź ogłosił wielki transfer. To ma być rekord

09:55, 25. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Widzew Łódź / Goal.pl

Widzew Łódź dopiął hitowy transfer w Ekstraklasie. Do klubu trafił Steve Kapuadi, a potencjalna kwota robi ogromne wrażenie.

Steve Kapuadi
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Rekordowy ruch Widzewa Łódź

Widzew Łódź oficjalnie potwierdził pozyskanie Steve’a Kapuadiego z Legii Warszawa. 27-letni stoper podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku i będzie występował z numerem 53.

Jak informował wcześniej serwis Goal.pl, łodzianie zapłacą za defensora 3 mln euro. To rekordowa kwota w historii transferów wewnątrz Ekstraklasy. Według doniesień Kapuadi może liczyć na około 950 tys. euro rocznie oraz 250 tys. euro premii za podpis.

Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga w Legii rozegrał 69 meczów ligowych, występował też w europejskich pucharach, gdzie strzelał gole m.in. w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Wcześniej grał w Wiśle Płock.

Dołączenie do Widzewa i gra w nim będzie dla mnie dużą motywacją. Nie mogę się już doczekać mojego pierwszego występu. Chcemy wygrywać mecze w lidze i awansować dalej w Pucharze Polski – powiedział Steve Kapuadi.

Widzew nie ukrywa ambicji. – Jednym z celów było pozyskanie stopera z wiodącą lewą nogą. Steve spełnia nasze oczekiwania i zna realia ligi – podkreślił Dariusz Adamczuk.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź