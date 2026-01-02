Trzech piłkarzy może odejść z Korony. Nie jadą na obóz

17:05, 2. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Damian Wysocki, wkielcach.info

Korona Kielce chce tej zimy wypożyczyć trzech piłkarzy. Chodzi o: Miłosza Strzebońskiego, Jakuba Kowalskiego i Radosława Sewerysia, o czym poinformował Damian Wysocki z "wkielcach.info".

Korona Kielce
Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Korona Kielce

Korona chce wypożyczyć trzech piłkarzy

Korona Kielce to z całą pewnością jedna z największych sensacji tego sezonu. Właściwie można powiedzieć, że runda jesienna w ich wykonaniu była zaskoczeniem dla wszystkich ekspertów śledzących PKO Ekstraklasę. Zespół Jacka Zielińskiego zakończył rozgrywki w 2025 roku na 9. miejscu, ale przez większość rundy był zdecydowanie wyżej. Dopiero nieco słabsza końcówka spowodowała, że Scyzory są w środku stawki.

Niemniej ich gra oraz wyniki mogą napawać optymizmem, a strata do miejsc dających prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów nie jest duża. Dlatego też wielu liczy po cichu, że na wiosnę uda się „zaatakować” czołowe pozycje w tabeli. Pomóc w tym mają transfery, w tym chociażby pozyskanie Mariusza Stępińskiego. Wiadomo jednak, że poza dołączeniami do klubu, muszą być też odejścia.

Według informacji, które przekazał Damian Wysocki z „wkielcach.info”, Korona Kielce chce wypożyczyć trzech piłkarzy, są to: Miłosz Strzeboński, Jakub Kowalski i Radosław Seweryś. Wszyscy trzej nie jadą z zespołem na obóz i będą mogli odejść z Korony na jakiś czas już w styczniu. Kibice mogą kojarzyć przede wszystkim Miłosza Strzebońskiego, który w tym sezonie rozegrał 11 spotkań. Dwaj pozostali rywalizowali głównie w rezerwach.

