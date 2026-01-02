Przyszłość Milika wyjaśniona! Juventus zdecydował, co dalej

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik może odejść z Juventusu, jest zgoda klubu

Arkadiusz Milik to bez cienia wątpliwości jeden z tych piłkarzy, który mógłby zrobić zdecydowanie większą karierę, gdyby nie kontuzje. To właśnie liczne urazy – i to te najpoważniejsze związane z więzadłami – spowodowały, że 31-letni już napastnik wielokrotnie musiał pauzować, a co za tym idzie, tracił rytm, formę oraz miejsce w składzie.

Wystarczy powiedzieć, że ostatni mecz, jaki rozegrał Arkadiusz Milik miał miejsce przed Euro 2024. To właśnie wówczas podczas towarzyskiego meczu reprezentacji Polski doznał poważnej kontuzji i zerwał więzadła. Następnie długa rehabilitacja i komplikacje spowodowały, że choć mamy już 2026 rok, to Polak wciąż walczy o powrót do gry. Obecnie jest coraz bliżej tego, bowiem trenuje z zespołem Juventusu, ale w Starej Damie przyszłości nie ma. Według informacji przekazanych przez serwis „Tuttosport”, Milik otrzymał zgodę klubu na odejście już zimą.

Co więcej, władze Juventusu zadeklarowały się, że pomogą Polakowi znaleźć nowego pracodawcę, a oferta która spłynie do klubu i będzie satysfakcjonująca, zostanie zaakceptowana. Wydaje się więc, że wkrótce reprezentant Polski zmieni klub, choć trudno spodziewać się przenosin do topowych, czy nawet bardzo dobrych zespołów w czołowych ligach Europy. Obecnie napastnik wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro.

