Korona Kielce sprowadziła napastnika. Wielki powrót do Ekstraklasy

Korona Kielce sprowadziła Mariusza Stępińskiego z Omonii Nikozja. 30-letni napastnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2025/2026 z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Oficjalnie: Mariusz Stępiński w Koronie Kielce

Korona Kielce rundę jesienną zakończyła bilansem sześciu zwycięstw, sześciu remisów oraz sześciu porażek w PKO BP Ekstraklasie. Żółto-Czerwoni prowadzeni przez Jacka Zielińskiego zajmują obecnie 9. miejsce w tabeli i tracą pięć punktów do strefy gwarantującej grę w europejskich pucharach.

Władze klubu już przed startem sezonu przeprowadziły kilka kluczowych transferów, które okazały się solidnymi wzmocnieniami zespołu. Podobną strategię Korona zamierza realizować również podczas zimowego okna transferowego. Pierwszym nowym nabytkiem został Mariusz Stępiński.

30-letni napastnik przez ostatni rok występował w barwach cypryjskiej Omonii Nikozja. Oficjalnie ogłoszono, że od 1 stycznia 2026 roku zostanie zawodnikiem kieleckiego klubu. Tym samym Stępiński wraca do PKO BP Ekstraklasy po ośmiu latach przerwy.

W Polsce reprezentował wcześniej barwy Ruchu Chorzów, Wisły Kraków oraz Widzewa Łódź. Później próbował swoich sił za granicą, grając m.in. w Ligue 1 oraz Serie A. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech strzelił łącznie 14 bramek w 78 spotkaniach.

W trwającym sezonie Stępiński rozegrał dziewięć meczów w barwach Omonii, nie wpisując się na listę strzelców. W reprezentacji Polski ma na koncie cztery występy. – Myślę, że coś ciekawego się tutaj tworzy i fajnie będzie być tego częścią. Pierwszy kontakt nastąpił jakiś czas temu, ale dopiero, gdy dyrektor sportowy, Paweł Tomczyk, przyleciał do mnie na Cypr, wiedziałem, że zainteresowanie ze strony Korony jest duże. A ja lubię być w miejscach, gdzie ktoś naprawdę mnie chce i na mnie liczy – podkreślił Stępiński.