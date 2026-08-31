Widzew Łódź rozmawiał z innym trenerem. Dostał ofertę do przemyślenia

12:16, 31. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Widzew Łódź miał skontaktować się z Jerzym Brzęczkiem, który dostał "ofertę do przemyślenia" - poinformował Mateusz Borek z Kanału Sportowego. O trenera zabiega również Raków Częstochowa.

Piłkarze Widzewa
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Brzęczek trenerem Widzewa?! Była wstępna propozycja

Widzew Łódź wygrał tylko jedno z sześciu spotkań w PKO BP Ekstraklasie. Nie tak kibice wyobrażali sobie początek nowego sezonu, przed którym ponownie postawiono na głośne transfery. Drużynę wzmocnił m.in. reprezentant Polski, Karol Świderski. Kiepskie wyniki w pierwszych meczach sprawiły, że znów pod znakiem zapytania stanęła przyszłość trenera. Obecnie za wyniki odpowiada Aleksandar Vuković.

Na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby Vuković miał stracić pracę z dnia na dzień. Aczkolwiek pojawiły się niespodziewane doniesienia, że Widzew rozgląda się za innym trenerem. Co więcej, skontaktował się z potencjalnym kandydatem, któremu złożył „ofertę do przemyślenia”.

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Jak poinformował Mateusz Borek w Kanale Sportowym, tym trenerem był Jerzy Brzęczek. Selekcjoner polskiej młodzieżówki raczej nie trafi do łódzkiego klubu. Dziennikarz podkreśla, że jest on skupiony na obecnym projekcie, który chce doprowadzić do końca.

Z tego, co się orientuję, parę tygodni temu miał propozycje do przemyślenia z Widzewa Łódź. Nie chciał podejmować pracy w klubie, chce doprowadzić do końca swój projekt w postaci młodzieżówki – przekazał Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Brzęczek przewija się także w gronie kandydatów na trenera Rakowa Częstochowa. Zdaniem cenionego eksperta tematu jednak nie ma. „Pojawiło się nazwisko selekcjonera Jerzego Brzęczka – myślę, że ten temat jest niemożliwy do zrealizowania. […] Nie sądzę zatem, że nie był zainteresowany Widzewem, a jest zainteresowany Rakowem” – mówił.

Podczas najbliższego zgrupowania reprezentacja Polski U21 pod wodzą Jerzego Brzęczka może zapewnić sobie awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Na przełomie września i października zmierzą się ze Szwecją w Katowicach oraz z Włochami na wyjeździe.

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