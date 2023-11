IMAGO ?JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Adrian Siemieniec, Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok jest absolutną rewelacją ligi

Wszystko za sprawą dobrej pracy Adriana Siemieńca

Teraz szkoleniowiec podzielił się ciekawą opinią na temat pracy

“Zwycięstwo powinno być efektem ubocznym”

Ten sezon PKO Ekstraklasy ma kilka rewelacji. Jedną z nich z pewnością jest Jagiellonia Białystok. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca zajmuje aktualnie pierwszą pozycję w lidze z dorobkiem 29 punktów, wyprzedzając tym samym o jedno oczko drugi Lech. Warto przypominać, że rok temu “Jaga” była na zupełnie drugim biegunie tabeli. Teraz ciekawą wypowiedzią podzielił się trener tego zespołu.

– Zbyt dużo w pracy trenera zależy od samego wyniku. Nie mówimy o projektach, a o wygrywaniu spotkań. Zwycięstwo powinno być efektem ubocznym dobrej pracy, procesu i rozwoju klubu. Zbyt dużo zależy również od samego trenera. To, co się dzieje teraz w wielu klubach to krótkowzroczne patrzenie od weekendu do weekendu. Odpowiedni projekt to taki, w którym najważniejszy jest rozwój, a nie wygrywanie meczów. To w pewnym stopniu misja i tak chcemy pracować w Białymstoku – powiedział Siemieniec na antenie “Kanału Sportowego”.

– Profil Dominika jest bardzo pożądany na rynku, a profil Bartka nie tylko jest pożądany, co rzadko spotykany. Otwierają się dzięki temu drzwi do wielkich zachodnich klubów, ale cały czas im powtarzam, że nie mogą się zatrzymać w rozwoju i muszą codziennie pracować – dodał.

