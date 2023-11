IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński cały czas jest łączony z wielkim transferem

Mówi się o zainteresowaniu Juventusu i Interu Mediolan

Teraz głos w tej sprawie zabrał szef tej drugiej ekipy

“To oczywiste”

Piotr Zieliński jest jednym z kluczowych elementów w układance zespołu Napoli przez ostatnie sezony. Rola pomocnika reprezentacji Polski w klubie z Serie A jest ogromna, czasami nawet nosi on kapitańską opaskę. Niemniej cały czas pojawiają się plotki łączące 29-latka z innymi zespołami. Latem mówiło się o transferze do Arabii, a teraz miał on znaleźć się na celowniku Juventusu i Interu Mediolan. Prezes ekipy z San Siro odniósł się do tych spekulacji.

– To oczywiste, że tacy piłkarze, jak Piotr Zieliński, są łączeni z Interem. Na razie nie ma jednak żadnych konkretnych rozmów. Nasi dyrektorzy ciągle monitorują rynek. Zobaczymy, jakie pojawią się możliwości. Decyzja o tym, co dalej z Napoli, będzie zależała od Zielińskiego, to on wybierze gdzie chce grać – mówi Giuseppe Marotta cytowany przez “TuttoNapoli”.

Czytaj więcej: Hiszpanie bezlitośni dla Lewandowskiego. Piszą o nadchodzącym zmierzchu