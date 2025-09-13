Pogoń Szczecin poniosła porażkę z Koroną Kielce (0:1). Po spotkaniu Robert Kolendowicz pogratulował przeciwnikom zwycięstwa, a także zaznaczył, że nie kompletnie nie mógł tego dnia poznać swojej drużyny.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Robert Kolendowicz po spotkaniu Pogoni Szczecin z Koroną Kielce

Pogoń Szczecin i Korona Kielce rozpoczęły sobotnie zmagania w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Rywalizacja nie ułożyło się po myśli podopiecznych Roberta Kolendowicza. Mecz zakończył się bowiem triumfem popularnych Scyzorów 1:0. A bohaterem spotkania został Dawid Błanik, autor zwycięskiego trafienia.

Na pomeczowej konferencji prasowej pojawił się oczywiście Robert Kolendowicz. Szkoleniowiec Pogoni Szczecin złożył szczere gratulacje ekipie Jacka Zielińskiego. Trener Portowców jednak zaznaczył, że nie poznawał swojej drużyny. Zaznaczał też, że pogoń za wynikiem jego podopiecznych była nieskuteczna.

– Gratulacje do zespołu Korony i dla trenera Jacka Zielińskiego za zwycięstwo, na które bardzo ciężko zapracowali. Był to dziwny mecz, bardzo otwarty z obu stron, a sytuacji i strzałów było mnóstwo. Wykreowaliśmy dość sporo okazji, oddaliśmy dużo strzałów, ale finalnie wracamy bez punktów – powiedział Robert Kolendowicz, cytowany przez redakcję „Gol24”.

– Dawno nie popełniliśmy tak dużo błędów indywidualnych. Znam mój zespół, znam moich zawodników, wiem, że ich jakość jest zdecydowanie lepsza, niż to, co dzisiaj pokazali. Goniliśmy wynik, ale robiliśmy to bardzo nieskutecznie – dodał.

Pogoń Szczecin w przyszły weekend będzie miała okazję zmazać plamę. Portowcy zmierzą się przed własną publicznością z Lechią Gdańsk.