Korona Kielce wskoczyła na podium. Pogoń Szczecin rozczarowała [WIDEO]

Korona Kielce odniosła skromne zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (1:0) w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Dawid Błanik, a drużyna wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli.

PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Pogoń Szczecin

Dawid Błanik z kolejnym trafieniem. Korona na podium

Korona Kielce szybko otrząsnęła się po dwóch porażkach na początku sezonu. Drużyna Jacka Zielińskiego w pięciu kolejnych spotkaniach zdobyła aż 11 punktów i dzięki temu znalazła się tuż za czołową czwórką w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół wrócił na właściwe tory, a letnie transfery zaznaczają swoją obecność. Liderem ataku jest Hiszpan Antonin, który ma już dwa gole na koncie, ale prawdziwym motorem napędowym jest Dawid Błanik. 28-letni skrzydłowy błyszczy na lewej stronie boiska i wyrasta na kluczową postać kieleckiej drużyny.

Problemy na starcie mieli także Portowcy. Pogoń Szczecin rozpoczęła rozgrywki, ale tuż przed przerwą na mecze reprezentacji drużyna Roberta Kolendowicza wreszcie się przełamała. Najpierw ograła Widzew Łódź (2:1), a następnie pokonała Raków Częstochowa (2:0). Duma Pomorza liczy, że to początek marszu w górę tabeli, gdyż ambicje klubu są bowiem zdecydowanie większe.

Od pierwszych minut spotkania obie drużyny narzuciły wysokie tempo. Choć przewagę w posiadaniu piłki mieli goście, to groźniejsze sytuacje stwarzali sobie Żółto-Czerwoni. Konrad Matuszewski miał znakomitą okazję na otwarcie wyniku w Kielcach, lecz Valentin Cojocaru popisał się kapitalną interwencją na linii bramkowej.

W końcu w 38. minucie Korona dopięła swego. Wiktor Długosz idealnie dośrodkował w pole karne, a Dawid Błanik precyzyjną główką zamienił podanie kolegi na gola. Dla skrzydłowego było to już piąte trafienie w obecnym sezonie.

Dawid Błanik wciąż w formie! Korona prowadzi z Pogonią! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEjFrA pic.twitter.com/XOJudgcIxN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 13, 2025

Po przerwie Portowcy stworzyli sobie więcej okazji do zdobycia bramki. Kamil Grosicki i Musa Juwara nie zdołali pokonać dobrze dysponowanego Xaviera Dziekońskiego, który kilkakrotnie ratował swój zespół przed utratą gola. Gospodarze również mieli świetną szansę na podwyższenie wyniku. Jednak Stjepan Davidović nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem. Korona po emocjonującej końcówce meczu zdobyła komplet punktów i obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Kolejnym rywalem kielczan będzie Arka Gdynia, natomiast Pogoń podejmie Lechię Gdańsk.

Korona Kielce – Pogoń Szczecin 1:0 (1:0)

1:0 Dawid Błanik 38′