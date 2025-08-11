Raków Częstochowa w kryzysie. Oto wiadomości, które dają nadzieję

Raków Częstochowa od początku sezonu zmaga się z kłopotami kadrowymi. Optymistyczne wiadomości w sprawie konkretnych zawodników przekazał dziennikarz Kamil Głębocki z NaWylot TV.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa wkrótce odzyska kluczowych graczy

Raków Częstochowa po trzech rozegranych meczach w PKO BP Ekstraklasie w tym sezonie ma na koncie tylko trzy punkty. Czerwono-Niebiescy ponieśli już dwie porażki z rzędu. Wicemistrzowie Polski są też w trudnym położeniu przed rewanżem z Maccabi Hajfa, po porażce w pierwszym spotkaniu 0:1. Odrobinę optymizmu kibicom mogą jednak dać najnowsze wieści przekazane przez Kamila Głębockiego z NaWylot TV.

„Dobre informacje dla kibiców Rakowa. Coraz bliżej do powrotu Iviego Lopeza. Hiszpan trenuje już coraz mocniej i jego powrót jest stosunkowo blisko. To samo tyczy się Jeana Carlosa. Ich powroty można traktować jako poważne wzmocnienia, patrząc na obecną dyspozycję Rakowa” – napisał dziennikarz na platformie X.

Raków w najbliższy czwartek rozegra rewanż w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy przeciwko drużynie z Izraela. Mecz z Maccabi odbędzie się na stadionie w Debreczynie, mogącym pomieścić ponad 20 tysięcy widzów.

Kolejne ligowe spotkanie częstochowianie zagrają 17 sierpnia na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką. Początek meczu o 20:15. Do przerwy reprezentacyjnej Raków rozegra jeszcze trzy mecze, mierząc się również z Lechem Poznań i Pogonią Szczecin.

