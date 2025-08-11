Raków Częstochowa w kryzysie. Oto wiadomości, które dają nadzieję

13:21, 11. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  NaWylot TV / Kamil Głębocki (X)

Raków Częstochowa od początku sezonu zmaga się z kłopotami kadrowymi. Optymistyczne wiadomości w sprawie konkretnych zawodników przekazał dziennikarz Kamil Głębocki z NaWylot TV.

Ivi Lopez
Obserwuj nas w
fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa wkrótce odzyska kluczowych graczy

Raków Częstochowa po trzech rozegranych meczach w PKO BP Ekstraklasie w tym sezonie ma na koncie tylko trzy punkty. Czerwono-Niebiescy ponieśli już dwie porażki z rzędu. Wicemistrzowie Polski są też w trudnym położeniu przed rewanżem z Maccabi Hajfa, po porażce w pierwszym spotkaniu 0:1. Odrobinę optymizmu kibicom mogą jednak dać najnowsze wieści przekazane przez Kamila Głębockiego z NaWylot TV.

„Dobre informacje dla kibiców Rakowa. Coraz bliżej do powrotu Iviego Lopeza. Hiszpan trenuje już coraz mocniej i jego powrót jest stosunkowo blisko. To samo tyczy się Jeana Carlosa. Ich powroty można traktować jako poważne wzmocnienia, patrząc na obecną dyspozycję Rakowa” – napisał dziennikarz na platformie X.

Raków w najbliższy czwartek rozegra rewanż w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy przeciwko drużynie z Izraela. Mecz z Maccabi odbędzie się na stadionie w Debreczynie, mogącym pomieścić ponad 20 tysięcy widzów.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Polonii Bytom
Miał być Inter lub Napoli. Diament Rakowa trafi do Polonii Bytom
Marek Papszun
Papszun zabrał głos nt. Brunesa. „Nie będę tego komentował”
Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa
Cios w europejskich pucharach. Raków w opałach po meczu z Maccabi

Kolejne ligowe spotkanie częstochowianie zagrają 17 sierpnia na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką. Początek meczu o 20:15. Do przerwy reprezentacyjnej Raków rozegra jeszcze trzy mecze, mierząc się również z Lechem Poznań i Pogonią Szczecin.

Czytaj więcej: Wisła Kraków liderem, a transfery? Prezes rozwiał wątpliwości