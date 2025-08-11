Wisła Kraków liderem, a transfery? Prezes rozwiał wątpliwości

12:38, 11. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Wisła Kraków wykazywała zainteresowanie Maksymem Chłaniem. Czy temat transferu z udziałem piłkarza jest aktualny? Prezes klubu odniósł się do sprawy w rozmowie z Meczykami.

Jarosław Królewski
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków zamyka temat Maksyma Chłania. Co z Raoulem Gigerem?”

Wisła Kraków najprawdopodobniej w trakcie trwającego okna transferowego nie pozyska Maksyma Chłania. Ukraiński piłkarz był łączony z klubem z Betclic 1. Ligi. Jarosław Królewski w rozmowie z Meczykami wypowiedział się na ten temat. Ponadto zabrał głos w kontekście ruchu z udziałem Raoula Gigera.

– Rozmawiałem ostatnio nawet sms-owo z Maksymem. Uważam, że temat jest zamknięty. Mam duży szacunek dla jego umiejętności, ale on ma swoje plany i priorytety, co jest normalne dla młodego człowieka. Nie zawsze podejmuje w pełni racjonalne decyzje, ale to sport i życie. Myślę, że w przyszłości temat może się otworzyć, ale na tę chwilę jest zamknięty – wyjaśnił prezes Wisły.

Jeśli chodzi o transfer z udziałem bocznego defensora, to jest to bardziej optymistyczny scenariusz.

– Raoul Giger jest w Krakowie. Z tego, co wiem, był wczoraj na meczu – myślę, że zdecydowanie mu się podobało. (…) Jeśli wszystko pójdzie dobrze i nie będzie żadnych komplikacji w kontekście kontraktu, to zostanie piłkarzem Wisły Kraków – powiedział Królewski, odpowiadając dziennikarzowi Jakubowi Polkowskiemu.

13-krotni mistrzowie Polski są aktualnie liderem na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, legitymując się bilansem 12 punktów na koncie. Wisła wygrała w każdym z czterech rozegranych spotkań w tej kampanii. W niedzielne popołudnie Biała Gwiazda pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:2. Kolejny mecz rozegra natomiast ze Zniczem Pruszków w roli gościa.

