Cios w europejskich pucharach. Raków w opałach po meczu z Maccabi

Raków przegrał z Maccabi Hajfa
Raków Częstochowa ostatnich tygodniach nie miał wielu powodów do zadowolenia. Choć wicemistrzowie Polski awansowali do III rundy eliminacji Ligi Konferencji, eliminując MSK Żylinę, to w PKO BP Ekstraklasie zaliczyli dwie kolejne porażki. W starciu z Maccabi Hajfa również nie byli faworytem.
W pierwszej połowie obie drużyny oddały po dwa celne strzały. Raków próbował zagrozić rywalom, ale mimo kilku okazji wynik do przerwy pozostał bezbramkowy. Już w ósmej minucie Fran Tudor znalazł się w niezłej sytuacji strzeleckiej. Chorwat oddał strzał, lecz piłka odbiła się od jednego z obrońców.
Tymczasem w 19. minucie Raków znów był blisko. Oskar Repka dobrze rozprowadził piłkę, podając do Frana Tudora. Ten posłał płaskie dośrodkowanie w pole karne, ale żaden z zawodników gospodarzy nie zdołał zamknąć akcji. Choć Raków miał optyczną przewagę, nie potrafił jej udokumentować golem.
Po zmianie stron losy spotkania rozstrzygnął jeden celny strzał. Azoulay w 61. minucie uderzył z około 14–15 metrów. Kacper Trelowski rzucił się w dobrą stronę, ale nie zdołał obronić. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie i Raków przed rewanżem jest w trudnej sytuacji.
Rewanżowa potyczka z udziałem obu ekip odbędzie się w czwartek 14 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:00.
Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa 0:1 (0:0)
0:1 Azoulay 61’
