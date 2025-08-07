Cios w europejskich pucharach. Raków w opałach po meczu z Maccabi

Raków Częstochowa jako ostatnia z polskich drużyn wystąpił w czwartek w eliminacjach europejskich pucharów. Czerwono-niebiescy grali z Maccabi Hajfa i przegrali nieznacznie (0:1).

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa

Raków przegrał z Maccabi Hajfa

Raków Częstochowa ostatnich tygodniach nie miał wielu powodów do zadowolenia. Choć wicemistrzowie Polski awansowali do III rundy eliminacji Ligi Konferencji, eliminując MSK Żylinę, to w PKO BP Ekstraklasie zaliczyli dwie kolejne porażki. W starciu z Maccabi Hajfa również nie byli faworytem.

W pierwszej połowie obie drużyny oddały po dwa celne strzały. Raków próbował zagrozić rywalom, ale mimo kilku okazji wynik do przerwy pozostał bezbramkowy. Już w ósmej minucie Fran Tudor znalazł się w niezłej sytuacji strzeleckiej. Chorwat oddał strzał, lecz piłka odbiła się od jednego z obrońców.

Tymczasem w 19. minucie Raków znów był blisko. Oskar Repka dobrze rozprowadził piłkę, podając do Frana Tudora. Ten posłał płaskie dośrodkowanie w pole karne, ale żaden z zawodników gospodarzy nie zdołał zamknąć akcji. Choć Raków miał optyczną przewagę, nie potrafił jej udokumentować golem.

Po zmianie stron losy spotkania rozstrzygnął jeden celny strzał. Azoulay w 61. minucie uderzył z około 14–15 metrów. Kacper Trelowski rzucił się w dobrą stronę, ale nie zdołał obronić. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie i Raków przed rewanżem jest w trudnej sytuacji.

Rewanżowa potyczka z udziałem obu ekip odbędzie się w czwartek 14 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:00.

Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa 0:1 (0:0)

0:1 Azoulay 61’