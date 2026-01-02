Raków stawia na mocny sztab. Znany trener asystentem Tomczyka

Łukasz Tomczyk został niedawno nowym trenerem Rakowa Częstochowa. W pracy z pierwszym zespołem pomagać mu będzie Dawid Szulczek. Porozumienie byłego szkoleniowca Ruchu Chorzów z Medalikami jest coraz bliżej - informuje Kamil Głębocki.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Szulczek zostanie asystentem Tomczyka w Rakowie

Raków Częstochowa zakończył poprzedni rok zmianą na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem Medalików został Łukasz Tomczyk, który poprzednio pracował w Polonii Bytom. 36-latek podpisał kontrakt do 2027 roku z opcją przedłużenia o trzy lata.

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia pojawiła się informacja, że w jego sztabie znajdzie się trener, który w przeszłości pracował w PKO BP Ekstraklasie. Do roli asystenta Tomczyka przymierzany był Dawid Szulczek, czyli były opiekun m.in. Ruchu Chorzów i Warty Poznań. Przez ostatnie dni temat jednak ucichł, ale wygląda na to, że wszystko zmierza w dobrą stronę.

Z informacji, jakie przekazał Kamil Głębocki wynika, że negocjacje na linii Raków – Szulczek są na ostatnim etapie. „Dopinane są ostatnie szczegóły i już niebawem trener powinien zostać ogłoszony” – napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

Szulczek w Ekstraklasie prowadził Wartę Poznań w latach 2021-2024. W najwyższej klasie rozgrywkowej ma na swoim koncie 88 spotkań, a jego bilans to 30 zwycięstw, 23 remisy i 35 porażek. Wcześniej odpowiadał za wyniki Wigier Suwałki, a także był asystentem w Wiśle Kraków, Stali Mielec i Rozwoju Katowice.

Po rundzie jesiennej Raków plasuje się na 4. miejscu w Ekstraklasie z dorobkiem 29 punktów. Strata do lidera wynosi jeden punkt. Rozgrywki ligowe wznowią 1 lutego spotkaniem wyjazdowym z Wisłą Płock. Na wiosnę zagrają w fazie pucharowej Ligi Konferencji.