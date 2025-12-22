Raków ogłosił nowego trenera. Wiadomo, jak długi kontrakt podpisał

Raków Częstochowa oficjalnie zaprezentował następce Marka Papszuna. Bez żadnego zaskoczenia nowym trenerem Medalików został Łukasz Tomczyk, który do tej pory prowadził Polonię Bytom.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Łukasz Tomczyk nowym trenerem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa potwierdził wybór nowego szkoleniowca. Zespół Medalików wraz z początkiem przygotowań do rundy wiosennej poprowadzi Łukasz Tomczyk. Klub poinformował, że nowy trener podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia współpracy o kolejne trzy lata.

Dla 36-letniego szkoleniowca to powrót do Częstochowy po latach. Tomczyk urodził się właśnie w tym mieście i pierwsze trenerskie kroki stawiał w Akademii Rakowa, gdzie przez osiem lat prowadził drużyny młodzieżowe. Później zdobywał doświadczenie m.in. w Wiśle Kraków, pracując jako asystent i koordynator zespołów juniorskich występujących w Centralnej Lidze Juniorów.

Jego droga w seniorskiej piłce zaczęła się od Victorii Częstochowa. W kolejnych latach był asystentem Dawida Kroczka w Resovii oraz współpracował z Rafałem Górakiem w GKS-ie Katowice, gdzie pełnił także rolę analityka.

Natomiast przełomowy okazał się okres w Polonii Bytom. Najpierw objął funkcję asystenta, a we wrześniu 2023 roku został pierwszym trenerem zespołu. Z bytomskim klubem wywalczył awans do 1. Ligi, a rundę jesienną obecnego sezonu zakończył na bardzo wysokim, drugim miejscu w tabeli.