Dawid Szulczek wraca do pracy. Dołączy do sztabu klubu z PKO Ekstraklasy

15:52, 22. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kamil Bętkowski, X

Dawid Szulczek dołączy do sztabu szkoleniowego Łukasza Tomczyka, a więc nowego trenera Rakowa Częstochowa. Informacje w tej sprawie przekazał Kamil Bętkowski na platformie X (dawniej Twitter).

Dawid Szulczek
Obserwuj nas w
Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Dawid Szulczek dołączy do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną, choć trzeba przyznać, że pierwsze tygodnie, a może nawet dwa- trzy miesiące były dla Medalików bardzo trudne. Wówczas wydawało się, że zespół Marka Papszuna może zaliczyć bardzo słaby sezon, ale z czasem udało się wyprowadzić ekipę na prostą i to na tyle, że finalnie zajęli oni drugie miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, a w PKO Ekstraklasie są w absolutnej czołówce.

Niemniej wiadomo, że wraz z końcem rundy, z klubem spod Jasnej Góry pożegnał się Marek Papszun. Szkoleniowiec przeniósł się do Legii Warszawa, a Raków zdecydował się sięgnąć po Łukasza Tomczyka, który został dzisiaj oficjalnie zaprezentowany. Były już szkoleniowiec Polonii Bytom ma nie tylko utrzymać dobre wyniki poprzednika, ale wnieść coś dodatkowego, bowiem pracą w zespole z Betclic 1. ligi pokazał spore umiejętności.

POLECAMY TAKŻE

Michał Świerczewski
Właściciel Rakowa ocenił działania Legii. Zwrócił się też do Papszuna
Łukasz Tomczyk
Raków ogłosił nowego trenera. Wiadomo, jak długi kontrakt podpisał
Waldemar Fornalik
Cisza przed transferem? Ruch prowadzi rozmowy

Według informacji przekazanych przez Kamila Bętkowskiego na platformie X (dawniej Twitter) otrzyma on jednak spore wsparcie ze strony jednego ze znanych na poziomie centralnym szkoleniowców. Do sztabu Łukasza Tomczyka dołączyć ma bowiem Dawid Szulczek, który ostatnio pracował w Ruchu Chorzów, a wcześniej samodzielnie prowadził także Wartę Poznań i Wigry Suwałki.

Zobacz także: Transfer z Wisły Kraków do Wieczystej?! Królewski komentuje