Dawid Szulczek wraca do pracy. Dołączy do sztabu klubu z PKO Ekstraklasy

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Dawid Szulczek dołączy do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną, choć trzeba przyznać, że pierwsze tygodnie, a może nawet dwa- trzy miesiące były dla Medalików bardzo trudne. Wówczas wydawało się, że zespół Marka Papszuna może zaliczyć bardzo słaby sezon, ale z czasem udało się wyprowadzić ekipę na prostą i to na tyle, że finalnie zajęli oni drugie miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, a w PKO Ekstraklasie są w absolutnej czołówce.

Niemniej wiadomo, że wraz z końcem rundy, z klubem spod Jasnej Góry pożegnał się Marek Papszun. Szkoleniowiec przeniósł się do Legii Warszawa, a Raków zdecydował się sięgnąć po Łukasza Tomczyka, który został dzisiaj oficjalnie zaprezentowany. Były już szkoleniowiec Polonii Bytom ma nie tylko utrzymać dobre wyniki poprzednika, ale wnieść coś dodatkowego, bowiem pracą w zespole z Betclic 1. ligi pokazał spore umiejętności.

Według informacji przekazanych przez Kamila Bętkowskiego na platformie X (dawniej Twitter) otrzyma on jednak spore wsparcie ze strony jednego ze znanych na poziomie centralnym szkoleniowców. Do sztabu Łukasza Tomczyka dołączyć ma bowiem Dawid Szulczek, który ostatnio pracował w Ruchu Chorzów, a wcześniej samodzielnie prowadził także Wartę Poznań i Wigry Suwałki.

