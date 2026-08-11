Barcelona potwierdza. Poważna kontuzja najpewniej zakończy jego sezon

Barcelona oficjalnie poinformowała, że Roony Bardghji doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Piłkarz przejdzie operację w ciągu najbliższych dni, ale jego pauza będzie trwała długie miesiące.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Problem Barcelony, koszmar zawodnika

Barcelona przygotowuje się właśnie do nowego sezonu hiszpańskiej La Liga. Nikt nie ma wątpliwości, że Duma Katalonii będzie zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w tych rozgrywkach i trzeciego triumfu z rzędu. Wszyscy liczą jednak także na sukces w Lidze Mistrzów, gdzie zwycięstwo jest chyba najbardziej wyczekiwane przez kibiców, ale też działaczy.

Wiadomo jednak, że nie będzie to łatwe, szczególnie, że klub ma wiele problemów ze sprowadzeniem nowego napastnika, który zdaje się być podstawowym celem Barcelony. Jednocześnie z obozu dobiegły złe informacje na temat zdrowia Roony’ego Bardghjiego, który zerwał więzadła w kolanie i będzie pauzować nawet 8-9 miesięcy. To oznacza, że dla niego ten sezon może być już kompletnie stracony.

– Piłkarz pierwszego zespołu Roony Bardghji doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Piłkarz przejdzie operację w ciągu najbliższych dni – czytamy w oficjalnym komunikacie Barcelony.

Roony Bardghji dla pierwszego zespołu FC Barcelony rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył zdobył dwa gole oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 20-letntiego reprezentanta Szwecji na 15 milionów euro. Jego umowa z Dumą Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

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