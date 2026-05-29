Zaskakujący zwrot w sprawie Nsame? Może opuścić Legię, ale zostać w Polsce! [NASZ NEWS]

Jean-Pierre Nsame wrócił do formy po kontuzji, ale jego przyszłość jest niewiadomą. Legia nie podjęła jeszcze w jego sprawie decyzji, natomiast z naszych informacji wynika, że piłkarz i tak może zostać w Polsce!

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame i Artur Jędrzejczyk

Drugi pobyt zdecydowanie lepszy

Jean-Pierre Nsame przeżywał w Legii wielką huśtawkę nastrojów. Najpierw, po transferze ze Szwajcarii, z różnych względów, nie pokazywał tego co potrafi, ale po powrocie z wypożyczenia sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej.

Na początku ostatniego sezonu Nsame był świetnej formie, strzelał jak na zawołanie, ale potem doszło do dramatu w Krakowie, bo Kameruńczyk zerwał ścięgno achillesa. Nie załamał się jednak, zapowiedział szybki powrót do zdrowia i to, że na wiosnę jeszcze zagra. Słowa dotrzymał.

Wszystko było już ustalone, ale…

W międzyczasie toczyły się rozmowy o przedłużeniu jego umowy. Wstępnie ustalono już kształt nowego kontraktu, ale jego podpisanie przeniesiono w czasie, bo Legia wpadła w ogromne turbulencje.

W ramach wspomnianych ustaleń Nsame zgodził się na dużą obniżkę zarobków. Chciał i chce zostać w tym klubie. Warszawa mocno przypadła mu do gustu, o czym mówił w bardzo obszernym wywiadzie dla goal.pl.

Tyle że sezon się skończył, a Legia nie zaproponowała mu nowego kontraktu. A precyzując: nie wróciła do tego, co już wcześniej ustalono. Sprawa jest wciąż otwarta, być może klub zdecyduje się wrócić do rozmów, ale…

Na horyzoncie inne polskie kluby

Życie nie znosi próżni. Nsame nie ma obecnie klubu, więc co zrozumiałe musi takiego poszukać. Z naszych informacji wynika, że całkiem możliwe jest, iż zostanie w Polsce! Według naszej wiedzy od niedawna w jego sprawie toczą się już rozmowy z kilkoma polskimi klubami.

Kto w Ekstraklasie szuka napastnika? To akurat nie jest tajemnicą. Pogoń Szczecin (potencjalnie), Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków… W zasadzie większość klubów.

Nie oznacza to, że we wszystkich jest temat 33-letniego Nsame (np Wisła szuka młodszych graczy), ale z naszych informacji wynika, że w niektórych jak najbardziej się pojawił. Na przykład doszło do kontaktów z Koroną Kielce. Ale nie tylko.

I co ciekawe, z wieści docierających do nas wynika, że warunki finansowe wcale nie byłyby poza zasięgiem wielu polskich klubów. A to sprawia, że najbliższe dni/tygodnie mogą być w tym temacie bardzo ciekawe.