Burza wokół stadionu Rakowa. Cygan zabrał głos i nie gryzł się w język

Wojciech Cygan skomentował dyskusję o finansowaniu stadionów. Odniósł się do realiów infrastrukturalnych w Polsce i trwających problemów inwestycyjnych wokół Rakowa Częstochowa.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Wojciech Cygan ostro o finansowaniu stadionów

Wojciech Cygan ponownie zabrał głos w sprawie budowy stadionów. Nie krył irytacji wobec sugestii, że kluby powinny samodzielnie finansować tak kosztowne inwestycje. Prezes Rakowa Częstochowa podkreślił, że takie podejście jego zdaniem nie przystaje do realiów funkcjonowania instytucji publicznych i sportowych w Polsce.

– Czasami mi ręce opadają, jak słucham mądrości, żeby klub sam sobie wybudował stadion. Na tej zasadzie po co mają funkcjonować szkoły, muzea, filharmonie? Zamknijmy wszystko. Każdy prywatny inwestor sobie – grzmiał Cygan w rozmowie z Kamilem Głębockim w NA WYLOT TV na platformie YouTube.

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Wypowiedź przedstawiciela Medalików wpisuje się w szerszą debatę, która w ostatnich miesiącach znów mocno wybrzmiała w kontekście Rakowa. Jak informował „Dziennik Zachodni”, plany budowy nowego stadionu dla klubu na terenach dawnego Elanexu napotkały poważną przeszkodę. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu kompleksu fabrycznego do rejestru zabytków praktycznie zamroziła pierwotną koncepcję inwestycji.

Raków Częstochowa i problem Elanexu

Według ustaleń dziennika, miasto zostało zmuszone do poszukiwania alternatywnych lokalizacji. Analizowane są obecnie dwa warianty. Pierwszy zakłada okolice Elanexu, w sąsiedztwie ogródków działkowych i obiektów Victorii Częstochowa, drugi to tereny w Rząsawach należące do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Sytuacja oznacza kolejne opóźnienia w procesie budowy areny, która już wcześniej był wielokrotnie przesuwana. Jak wynika z informacji „Dziennika Zachodniego”, ostatnie dwa lata można uznać w praktyce za stracone pod kątem realizacji projektu. Miasto co prawda oficjalnie nie zamyka żadnej opcji, ale pracuje dzisiaj nad nowym scenariuszem inwestycyjnym.

W tle pozostaje więc nie tylko spór o model finansowania stadionów, ale także realne problemy z ich budową. Przedstawiciel klubu z Częstchowy, odnosząc się do takich debat, sugeruje, że oczekiwanie pełnej komercjalizacji tego typu inwestycji może prowadzić do blokowania projektów infrastrukturalnych.