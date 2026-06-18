Barcelona ogłosiła pierwszy sparing. Zmierzy się z angielskim klubem

FC Barcelona potwierdziła szczegóły pierwszego meczu kontrolnego przed sezonem 2026/27. Zespół Hansiego Flicka podczas letniego zgrupowania w Anglii zmierzy się z Birmingham City, a spotkanie odbędzie się pod koniec lipca.

Mickael DUCINT / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu

Piłkarze Barcelony wrócą do pracy 13 lipca. Tego dnia zaplanowano badania medyczne oraz pierwsze zajęcia przed nowym sezonem. Kilka tygodni później drużyna uda się do Anglii, gdzie będzie trenować w ośrodku St George’s Park od 27 lipca do 3 sierpnia.

W trakcie pobytu na Wyspach, Katalończycy rozegrają pierwszy letni sparing. Klub poinformował, że 31 lipca zmierzy się z Birmingham City. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie St Andrew’s Knighthead Park, który jest domowym obiektem zespołu występującego w Championship.

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Dla obu drużyn będzie to pierwsza konfrontacja od ponad sześćdziesięciu lat. Barcelona i Birmingham City mierzyły się dotychczas pięciokrotnie w Pucharze Miast Targowych, czyli rozgrywkach uznawanych za poprzednika dzisiejszej Ligi Europy. Bilans tych spotkań przemawia na korzyść Blaugrany, która odniosła trzy zwycięstwa, raz zremisowała i poniosła jedną porażkę.

W kadrze Birmingham znajdują się zawodnicy dobrze znani kibicom Barcelony. Jednym z nich jest Paik Seung-ho, który w przeszłości rozwijał się w La Masii. W zespole występuje również Carlos Vicente, mający za sobą mecze przeciwko Barcelonie w barwach Deportivo Alaves.

To nie będzie jedyny sparing podczas angielskiego zgrupowania. Według planów Barcelona rozegra jeszcze jedno spotkanie kontrolne, a rywalem ma być Stoke City lub Watford. Mecz najprawdopodobniej odbędzie się bez udziału publiczności. Po zakończeniu obozu drużyna Hansiego Flicka ma zmierzyć się jeszcze z Liverpoolem w Kenii, a następnie rozegrać tradycyjny mecz o Puchar Joana Gampera, choć przeciwnik na to spotkanie nie został jeszcze wybrany.