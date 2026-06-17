Meksyk z drugim zwycięstwem na Mundialu? Kupon na czwartkowe mecze grupy A

W czwartek 18 czerwca rozpoczniemy drugą serię gier tegorocznego Mundialu. Na warsztat wezmę mecze z grupy A, czyli potyczki Czechów z RPA oraz Meksyku z Koreą Południową. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jakie są moje typy na dziś na Mundial.

fot. Alamy Na zdjęciu: Jose Raul Rangel, Edson Alvarez, Israel Reyes

Czechy vs Republika Południowej Afryki. Moje typy

Mecz pomiędzy Czechami a RPA rozegrany zostanie o 18:00 naszego czasu na stadionie w Atlancie. Jedyny mecz tych ekip miał miejsce w 1997 roku podczas Pucharu Konfederacji i zakończył się on wynikiem 2:2.

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Czechy: 20 lat czekania i… zawód

Reprezentacja Czech swój powrót na Mundial po 20 latach zanotowała bardzo nieudany. Przegrany 1:2 mecz z Koreą Południową stawia ten zespół w niezbyt korzystnej sytuacji w kontekście walki o awans, tym bardziej że praktycznie przez całe 90 minut był on w odwrocie i należy przyznać, że przegrał całkowicie zasłużenie. Drużyna Miroslava Koubka miała spore problemy z konstruowaniem akcji, a jedyne zagrożenie była w stanie stwarzać po stałych fragmentach gry. W meczu z RPA musi więc poprawić się w tym elemencie i powalczyć o komplet punktów. W przeciwnym razie praktycznie uniemożliwi sobie przejście do kolejnego etapu.

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RPA: trudna sytuacja w trudnej grupie

Kadra Republiki Południowej Afryki nie ma zbyt dużego doświadczenia na Mundialach. Jak dotąd wystąpiła tylko na trzech z nich i nie udało jej się jeszcze przebić przez pierwszą rundę. Po losowaniu grup stało się jasne, że o przełamanie będzie tej drużynie ciężko, ponieważ na papierze RPA jest najsłabszym zespołem w grupie A. Potwierdzeniem tego może być występ w meczu otwarcia turnieju, w którym to Bafana Bafana przegrała 0:2, a z przebiegu meczu wynikało, że mogła ulec jeszcze wyżej. Drużyna prowadzona przez Hugo Broosa nie miała za dużo z gry i zwyczajnie miała sporo braków jakościowych w porównaniu do rywali. Dziś wcale nie będzie miała łatwiejszego zadania.

Czechy RPA Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 23:08

Co obstawiam?

Dostępne u bukmacherów kursy pokazują, że w roli faworytów tego pojedynku należy obsadzić Czechów. Mimo iż oba zespoły w swoich pierwszych meczach Mundialu zawiodły, to jednak zespół z Europy dysponuje większą jakością i potencjałem, dlatego to od niego należy oczekiwać prowadzenia gry i dyktowania warunków. Sądzę, że Czechy będą dość często w pobliżu pola karnego RPA, dlatego moim typem na ten mecz będzie over 4.5 rzutu w wykonaniu tej drużyny. Podopieczni trenera Houbka muszą poprawić swoją grę w ataku, jeśli chcą awansować do kolejnej rundy, dlatego sądzę, że powinni wygenerować sobie minimum pięć okazji do wznowienia gry z narożnika boiska.W STS taki typ dostępny jest po kursie 1.67.

STS 1.67 Czechy wykonają powyżej 4.5 rzutu rożnego Zagraj!

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Meksyk vs Korea Południowa. Kto wygra?

Meksyk oraz Korea Południowa zmierzą się ze sobą o godzinie 3:00 naszego czasu na Estadio Akron w Zapopan. Ostatnio drużyny te miały okazję rywalizować pomiędzy sobą niecały rok temu, we wrześniu 2025, kiedy to w towarzyskim meczu padł remis 2:2.

Meksyk: pójść za ciosem

Współgospodarze turnieju do turnieju przystępowali z klątwą meczów otwierających zmagania. Jak dotąd Meksyk miał okazję siedmiokrotnie występować w premierowych meczach Mundialu, lecz ani razu nie udało mu się wygrać. Owa klątwa została jednak przełamana w ubiegłym tygodniu przy okazji zwycięstwa 2:0 z Republiką Południowej Afryki. Drużyna Javiera Aguirre była w tym meczu wyraźnie lepsza: solidniejsza w obronie, a także skuteczniejsza w ataku, dlatego do drugiego meczu fazy grupowej podejdzie z mocno poniesionym morale. Ewentualne zwycięstwo z Koreą Południową dałoby pewny awans do 1/16 finału, więc z pewnością zrobi ona wiele, by uszczęśliwić zgromadzony na stadionie tłum miejscowych kibiców.

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Korea Płd: w drodze po miano czarnego konia

Zespół Korei Południowej przyjechał na Mundial przynajmniej po wyrównanie wyniku sprzed czterech lat, czyli zameldowanie się w 1/8 finału. Aby osiągnąć ten cel, trzeba będzie wygrać o jeden mecz więcej niż cztery lata temu, lecz jak na razie podopieczni Hong Myung-Bo są na dobrej drodze, by wyjść z grupy i zagrać w 1/16 finału. W meczu z Czechami wygrali bowiem 2:1, będąc zespołem o wiele lepszym, dla którego wygrana zaledwie jedną bramką różnicy może być pewnego rodzaju niedosytetm. Koreańczycy zagrali bardzo odważnie, ale i skutecznie, raz za razem naciskając na czeską bramkę. Układ sił w grupie A każe sugerować, że Korea i Czechy walczą o drugie miejsce w grupie, więc dziś zespół z Azji czeka teoretycznie najtrudniejsze starcie w fazie grupowej. Ewentualne zwycięstwo nie tylko dałoby pewny awans, ale z miejsca stawiałoby Koreańczyków w roli potencjalnego czarnego konia Mundialu.

Meksyk Korea Południowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 16:02

Co obstawiam?

Delikatnymi faworytami tej rywalizacji będą Meksykanie. Przemawia za tym przede wszystkim miejsce rozgrywania spotkania, wszak Meksyk będzie mógł liczyć na ogromne wsparcie publiczności. Korea wie jednak, jak grać pod presją, dlatego w tym meczu nie zdecyduję się grać na strony. Spodziewam się wyrównanego i pełnego walki starcia, w którym nie padnie wiele goli, ale za to możemy obejrzeć sporo kartek. Moim drugim typem na czwartek będzie więc under 3.5 gola i over 2.5 kartki, które obstawiam w BetBuilderze STS po kursie 1.67.

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