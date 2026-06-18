Liverpool działa po cichu, ale skutecznie. Kolejny talent już blisko

Liverpool dopiął kolejny transfer i uprzedził konkurencję z Premier League. Klub z Anfield osiągnął porozumienie w sprawie pozyskania Victora Muñoza za 40 milionów euro.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Victor Munoz ma zasilić Liverpool

Liverpool nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Według informacji Fabrizio Romano na X władze klubu z Anfield sfinalizowały rozmowy dotyczące pozyskania Victora Munoza, jednego z najbardziej obiecujących hiszpańskich skrzydłowych młodego pokolenia. Transfer ma kosztować 40 milionów euro, czyli dokładnie tyle, ile wynosi klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie zawodnika.

Według wieści przekazanych przez włoskiego dziennikarza operacja została przeprowadzona błyskawicznie. Co ciekawe, jeszcze przez ostatnie dni to Newcastle United było uznawane za faworyta do pozyskania 22-latka. Ostatecznie jednak Liverpool miał wkroczyć do gry w decydującym momencie i przekonać piłkarza do wyboru projektu przedstawionego przez The Reds.

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Romano poinformował, że klub osiągnął już ustne porozumienie z zawodnikiem w sprawie warunków kontraktu. Następnie aktywowano klauzulę wykupu, co otworzyło drogę do finalizacji całej transakcji.

Munoz to zawodnik, którego rozwój od kilku sezonów śledzą czołowe europejskie kluby. Hiszpan jest wychowankiem akademii Realu Madryt, jednak prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił po przeprowadzce do Osasuny. W minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst, stając się jednym z najważniejszych ogniw zespołu z Pampeluny.

Dobra forma skrzydłowego nie przeszła bez echa również w reprezentacji. Munoz znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na Mistrzostwa Świata 2026, co dodatkowo podkreśla skalę jego potencjału.