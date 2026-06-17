Dawidowicz do wzięcia za darmo. Ten klub jest nim zainteresowany

19:23, 17. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Paweł Dawidowiecz nie przedłuży kontraktu z Rakowem Częstochowa. Środkowy obrońca będzie do wzięcia za darmo. Jak podaje TVP Sport, interesuje się nim AEK Larnaka, czyli wicemistrz Cypru.

Paweł Dawidowicz
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Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

AEK Larnaka zainteresowana Pawłem Dawidowiczem

Paweł Dawidowicz latem tamtego roku rozstał się z Hellasem Werona po siedmiu latach współpracy. Środkowy obrońca długo nie mógł znaleźć nowego klubu. Z początku podpisał kontrakt z Al-Hazem, ale zaledwie po miesiącu rozwiązał umowę. Dopiero w styczniu tego roku znalazł drużynę na stałe, podpisując umowę z Rakowem Częstochowa. Pod Jasną Górą długo nie zagrzał miejsca.

Wiadomo już, że kontrakt Dawidowicza z Rakowem nie zostanie przedłużony. Reprezentant Polski zakończył przygodę z Medalikami, notując 12 spotkań, w których spędził na boisku 588 minut. Od lipca będzie wolnym zawodnikiem na rynku transferowym.

Najbardziej prawdopodobny kierunek na dalszą karierę to ponownie klub zagraniczny. Z doniesień TVP Sport wynika, że 31-latek znalazł się w kręgu zainteresowań wicemistrza Cypru. Jego angaż rozważa AEK Larnaka, który zagra w el. Ligi Konferencji.

Larnaka nigdy nie była mistrzem Cypru. Siedmiokrotnie w historii zdobywali tytuł wicemistrza, a trzy razy sięgali po krajowy puchar. W minionym sezonie osiągnęli świetny wynik w Lidze Konferencji, docierając do 1/8 finału. W sezonie 2022/23 grali w fazie grupowej Ligi Europy oraz 1/8 finału Ligi Konferencji. Co ciekawe, w latach 2024-2025 drużynę prowadził Henning Berg znany z Legii Warszawa.

Dawidowicz poza Rakowem i Hellasem ma w swoim CV również Palermo, VfL Bochum, Benfikę oraz Lechię Gdańsk.

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