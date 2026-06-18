To nowy cel transferowy Arsenalu. Może kosztować fortunę

Morgan Rogers znalazł się wysoko na liście życzeń Arsenalu. Mikel Arteta jest wielkim zwolennikiem sprowadzenia pomocnika Aston Villi i widzi w nim zawodnika mogącego w przyszłości należeć do światowej czołówki, donosi "CaughtOffside".

fot. Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta naciska na transfer Rogersa

Morgan Rogers ma za sobą bardzo udany okres w Aston Villi, gdzie wyrósł na jednego z najbardziej ciekawych ofensywnych pomocników młodego pokolenia w Premier League. Jego rozwój nie przeszedł niezauważony, a Arsenal coraz uważniej przygląda się sytuacji 23-letniego Anglika.

Mikel Arteta osobiście naciska na ten transfer. Szkoleniowiec Kanonierów uważa, że Rogers posiada potencjał, by stać się jednym z najlepszych pomocników na świecie. W londyńskim klubie szczególnie cenią jego umiejętność prowadzenia piłki, dynamikę oraz zdolność do przełamywania linii obronnych rywali.

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Ewentualna transakcja nie będzie jednak należała do łatwych. Aston Villa znajduje się w komfortowej sytuacji negocjacyjnej po tym, jak zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący do 2030 roku. Z tego powodu klub z Birmingham ma oczekiwać kwoty zbliżonej do 100 milionów funtów.

Dla Arsenalu Rogers byłby czymś więcej niż kolejnym ofensywnym wzmocnieniem. Anglik może występować jako ofensywny pomocnik, skrzydłowy lub środkowy pomocnik grający bliżej pola karnego rywala. Taka wszechstronność daje Artetcie dodatkowe możliwości taktyczne podczas długiego sezonu.

Według doniesień sam zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenia tego lata, co może zwiększać nadzieje Arsenalu na powodzenie całej operacji. Aston Villa nie zamierza jednak łatwo rozstawać się z jednym ze swoich kluczowych piłkarzy. W Londynie mają wkrótce rozpocząć wewnętrzne rozmowy dotyczące momentu złożenia pierwszej oferty.