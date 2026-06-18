Mourinho podjął decyzję. Obrońca zostaje w Realu Madryt

Alvaro Carreras może odetchnąć z ulgą przed nowym sezonem. Według informacji El Chiringuito TV Jose Mourinho podjął decyzję dotyczącą przyszłości hiszpańskiego defensora i chce zatrzymać go w kadrze Realu Madryt.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real musi zrobić miejsce w składzie

Sytuacja na lewej stronie defensywy Realu Madryt zrobiła się wyjątkowo skomplikowana po sprowadzeniu Marca Cucurelli z Chelsea. W kadrze Królewskich znajduje się obecnie kilku zawodników rywalizujących o tę samą pozycję, dlatego klub przygotowuje się do przynajmniej jednego rozstania.

Jeszcze niedawno nie było pewności, czy Alvaro Carreras pozostanie na Santiago Bernabeu. W hiszpańskich mediach pojawiały się informacje sugerujące, że Jose Mourinho nie był do końca przekonany do występów zawodnika i miał wątpliwości dotyczące jego dalszego rozwoju.

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Według El Chiringuito TV sytuacja uległa jednak zmianie. Portugalski szkoleniowiec miał osobiście poprosić o pozostawienie Carrerasa w drużynie. To oznacza, że trener dostrzega w nim potencjał i chce nadal pracować z obrońcą w nadchodzącym sezonie.

Decyzja Mourinho może mieć bezpośredni wpływ na przyszłość Frana Garcii. To właśnie on jest obecnie wymieniany jako najbardziej prawdopodobny kandydat do odejścia. Piłkarz był blisko transferu już zimą, gdy zainteresowanie jego usługami wykazywało Bournemouth, jednak ostatecznie do transakcji nie doszło.

Teraz konkurencja o miejsce w składzie jest jeszcze większa. Oprócz zainteresowania ze strony klubów Premier League sytuację Garcii monitoruje również Real Betis. Na razie Real Madryt nie podjął ostatecznej decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że wsparcie udzielone Carrerasowi przez Mourinho może przesądzić o przyszłości innych zawodników występujących na lewej stronie defensywy.