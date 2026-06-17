BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Oficjalnie: Eniss Shabani nowym zawodnikiem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław rozpoczął budowę składu na nowy sezon PKO Ekstraklasy. W środę beniaminek potwierdził przyjście Karola Niemczyckiego. Jak się okazuje, tego dnia przeprowadzono jeszcze jeden transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Enissa Shabaniego, który dotychczas był piłkarzem chorwackiego NK Vukovar 1991.

Albański pomocnik związał się ze Śląskiem Wrocław kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Pomocnik urodził się w Niemczech i pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii FSV Mainz. Co ciekawe, 23-latek ma na koncie nawet jeden występ na poziomie Bundesligi. Teraz przed zawodnikiem przygoda na boiskach PKO Ekstraklasy.

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– Eniss jest zawodnikiem, który wniesie świeżość do naszej drugiej linii. Za nim dobry sezon w Chorwacji, którym zwrócił naszą uwagę. Cieszymy się, że trafia do nas piłkarz wciąż młody i jednocześnie uniwersalny, który dalej będzie się rozwijał. Mam nadzieję, że we Wrocławiu udowodni swoją jakość – mówi Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy, cytowany przez stronę klubową.

Eniss Shabani w poprzednim sezonie rozegrał 29 spotkań w koszulce chorwackiego NK Vukovar 1991. Albańczyk nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić czterema asystami.