Radomiak Radom – Górnik Zabrze: efektowy triumf gości
Do sobotniego pojedynku Radomiak Radom przystępował z dorobkiem trzech punktów w dwóch spotkaniach. Natomiast Górnik Zabrze, reprezentujący Ekstraklasę na arenie międzynarodowej, zgromadził trzy oczka w jednym starciu
Premierowa bramka tej rywalizacji padła w 28. minucie. Peter Federico przeciął podanie Adriana Diegueza, ruszył w pole karne i pokonał Filip Majchrowicza. W ten sposób wychowanek Realu Madryt zapewnił gościom prowadzenie.
W doliczonym czasie pierwszej połowy Górnik powiększył przewagę nad Radomiakiem. Kacper Urbański wykorzystał jedenastkę podyktowaną po zagraniu piłki ręką przez Conrado.
Po zmianie stron gospodarze podkręcili tempo, ale w 64. minucie znowu musieli przełknąć gorycz straconej bramki. Z dubletu mógł cieszyć się Peter Federico. Trzy minuty później ekipa z Radomia mogła cieszyć się z trafienia kontaktowego – Rafał Wolski nie pomylił się z rzutu karnego. Philipp Schulze faulował Abdoula Tapsobę.
Górnik ostatecznie utrzymał korzystny wynik i wygrał z Radomiakiem 3:1. Ekipa Michala Gasparika ma na koncie już sześć punktów (wywalczonych w dwóch spotkaniach) i po swoim meczu przewodzi ligowej stawce.
Radomiak Radom – Górnik Zabrze 1:3 (0:2)
Wolski 67′ – Federico 28′, 64′, Urbański 45 + 4′