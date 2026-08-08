SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Peter Federico

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: efektowy triumf gości

Do sobotniego pojedynku Radomiak Radom przystępował z dorobkiem trzech punktów w dwóch spotkaniach. Natomiast Górnik Zabrze, reprezentujący Ekstraklasę na arenie międzynarodowej, zgromadził trzy oczka w jednym starciu

Premierowa bramka tej rywalizacji padła w 28. minucie. Peter Federico przeciął podanie Adriana Diegueza, ruszył w pole karne i pokonał Filip Majchrowicza. W ten sposób wychowanek Realu Madryt zapewnił gościom prowadzenie.

GÓRNIK PROWADZI W RADOMIU! 👊 Peter Federico z premierowym trafieniem w Ekstraklasie! ⚽



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEWhJW pic.twitter.com/ZcVR1mkz4Z — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 8, 2026

W doliczonym czasie pierwszej połowy Górnik powiększył przewagę nad Radomiakiem. Kacper Urbański wykorzystał jedenastkę podyktowaną po zagraniu piłki ręką przez Conrado.

Po zmianie stron gospodarze podkręcili tempo, ale w 64. minucie znowu musieli przełknąć gorycz straconej bramki. Z dubletu mógł cieszyć się Peter Federico. Trzy minuty później ekipa z Radomia mogła cieszyć się z trafienia kontaktowego – Rafał Wolski nie pomylił się z rzutu karnego. Philipp Schulze faulował Abdoula Tapsobę.

𝐃𝐖𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐄 𝐖 𝐑𝐀𝐃𝐎𝐌𝐈𝐔! ⚽ ⚽ Najpierw dublet ustrzelił Peter Federico, a chwilę później Rafał Wolski trafił z rzutu karnego!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/kt1oPAu1h3 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 8, 2026

Górnik ostatecznie utrzymał korzystny wynik i wygrał z Radomiakiem 3:1. Ekipa Michala Gasparika ma na koncie już sześć punktów (wywalczonych w dwóch spotkaniach) i po swoim meczu przewodzi ligowej stawce.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze 1:3 (0:2)

Wolski 67′ – Federico 28′, 64′, Urbański 45 + 4′