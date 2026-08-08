Wychowanek Realu Madryt z dubletem. Cztery gole w Radomiu [WIDEO]

16:40, 8. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Radomiak Radom - Górnik Zabrze to mecz otwierający rywalizację w sobotniej odsłonie 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kibice obejrzeli cztery gole.

Peter Federico
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Peter Federico

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: efektowy triumf gości

Do sobotniego pojedynku Radomiak Radom przystępował z dorobkiem trzech punktów w dwóch spotkaniach. Natomiast Górnik Zabrze, reprezentujący Ekstraklasę na arenie międzynarodowej, zgromadził trzy oczka w jednym starciu

Premierowa bramka tej rywalizacji padła w 28. minucie. Peter Federico przeciął podanie Adriana Diegueza, ruszył w pole karne i pokonał Filip Majchrowicza. W ten sposób wychowanek Realu Madryt zapewnił gościom prowadzenie.

W doliczonym czasie pierwszej połowy Górnik powiększył przewagę nad Radomiakiem. Kacper Urbański wykorzystał jedenastkę podyktowaną po zagraniu piłki ręką przez Conrado.

Po zmianie stron gospodarze podkręcili tempo, ale w 64. minucie znowu musieli przełknąć gorycz straconej bramki. Z dubletu mógł cieszyć się Peter Federico. Trzy minuty później ekipa z Radomia mogła cieszyć się z trafienia kontaktowego – Rafał Wolski nie pomylił się z rzutu karnego. Philipp Schulze faulował Abdoula Tapsobę.

Górnik ostatecznie utrzymał korzystny wynik i wygrał z Radomiakiem 3:1. Ekipa Michala Gasparika ma na koncie już sześć punktów (wywalczonych w dwóch spotkaniach) i po swoim meczu przewodzi ligowej stawce.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze 1:3 (0:2)

Wolski 67′ – Federico 28′, 64′, Urbański 45 + 4′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości