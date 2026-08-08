Kolejny szokujący transfer Wieczystej?! Bramkarz wróci do Ekstraklasy

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Kochalski w Wieczystej? Jest już blisko

Mateusz Kochalski w 2024 roku zamienił Stal Mielec na Karabach. Na pierwszy rzut oka był to zaskakujący kierunek przeprowadzki, ale bramkarz trafił w dziesiątkę. Dla azerskiej drużyny rozegrał dotąd 74 spotkania, wykorzystując okazję i pokazując się z bardzo dobrej strony w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Choć pod kątem sportowym Kochalski nie ma na co narzekać, od miesięcy jest łączony z powrotem do Polski. Sam przyznał, że zimą był o krok od transferu do Widzewa Łódź, ale Karabach nie chciał go sprzedawać.

Kochalski znów może zagrać w Ekstraklasie, lecz tym razem nie chodzi o Widzew. Rafał Gikiewicz informuje na łamach Kanału Sportowego, że jest on bliski przeprowadzki do Krakowa. Miałby wzmocnić Wieczystą.

Na ten moment brak jakichkolwiek szczegółów tego potencjalnego ruchu. Z pewnością Wieczysta sprowadzając 26-latka bardzo by się wzmocniła. To bramkarz, który swego czasu był łączony z klubami ze znacznie mocniejszych lig.

Wieczysta po dwóch kolejkach Ekstraklasy nie ma w dorobku choćby punktu, ale oczywiście się nie załamuje. Celem pozostaje walka o utrzymanie. Krakowianie konsekwentnie pracują też nad wzmocnieniami, czego efektem może być właśnie transfer Kochalskiego. Do tej pory ściągnęli między innymi Antonio Milicia czy Mateusza Wieteskę.