Strzela jak na zawołanie, odpowiada krytykom. Wisła ma zabójczy duet

Wisła Kraków wygrała w piątek z Wisłą Płock 2-1. Do siatki ponownie trafił Jordi Sanchez, a debiutanckiego gola w Ekstraklasie zdobył ponadto Angel Rodado. Ten pierwszy po meczu opublikował wymowny wpis na portalu X, odpowiadając tym samym na krytykę.

fot. ZUMA Press Inc / Ala,y Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Sanchez i Rodado zapewniają Wiśle zwycięstwo

Wisła Kraków po bardzo intensywnej pierwszej połowie i słabszej drugiej pokonała w piątkowy wieczór Wisłę Płock 2-1. Beniaminek Ekstraklasy zanotował tym samym drugie zwycięstwo w tym sezonie, a na koncie ma już sześć punktów. Tym razem kluczowy okazał się dla Białej Gwiazdy hiszpański duet – wynik rywalizacji otworzył Angel Rodado, a po wyrównującym golu Nafciarzy wynik na 2-1 jeszcze przed przerwą ustalił Jordi Sanchez.

Dla Sancheza start tego sezonu jest wymarzony. Po trzech kolejkach ma na koncie już cztery trafienia i na dzisiaj liczy się w grze o koronę króla strzelców Ekstraklasy. Przy okazji gola w meczu z Wisłą Płock wykazał się dużą klasą – wygrał fizyczną walkę z rywalem, a następnie zakończył akcję precyzyjnym uderzeniem.

Nie jest tajemnicą, że ostatnie miesiące były dla Hiszpana dość trudne. Jeszcze w pierwszej lidze miał problemy ze skutecznością, dlatego kibice nie byli przekonani, czy decyzja o przedłużeniu umowy jest słuszna. Na dzisiaj już nikt w to nie wątpi.

Po zwycięskim meczu Sanchez opublikował wymowny wpis na portalu X. To odpowiedź na liczne głosy, że nie może występować wspólnie z Rodado, gdyż cierpi na tym gra drużyny. W rzeczywistości ten duet wystąpił od pierwszej minuty i zapewnił Wiśle wygraną.