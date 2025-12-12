Radomiak przedłużył kontrakt z gwiazdą. Nietypowe ogłoszenie

Radomiak Radom poinformował, że Rafał Wolski przedłużył kontrakt. Nowa umowa pomocnika będzie obowiązywać do czerwca 2028 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Rafał Wolski z nową umową w Radomiu

Radomiak Radom w ostatnim meczu tego roku w PKO BP Ekstraklasie zremisował z Pogonią Szczecin (2:2), choć do przerwy przegrywał już dwoma bramkami. Zieloni zakończyli rundę jesienną na 6. miejscu i tracą zaledwie trzy punkty do ligowego podium. Pod koniec października zespół przejął Goncalo Feio, który szybko odmienił grę drużyny.

Teraz radomski klub ogłosił kolejną ważną decyzję. Mowa o przedłużeniu kontraktu z jednym z kluczowych zawodników. Rafał Wolski podpisał nową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. W mediach społecznościowych opublikowano specjalny materiał wideo: Mikołaj odwiedza siedzibę Radomiaka i odbiera od chłopca list – właśnie przedłużenie kontraktu Wolskiego. Nagranie można zobaczyć poniżej.

33-letni pomocnik trafił do Radomiaka w 2023 roku z Wisły Płock. W obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując siedem asyst. Wolski pozostaje reżyserem gry drużyny. To przez niego przechodzi większość ofensywnych akcji. Wielokrotnie pełnił także funkcję kapitana.

W przeszłości występował m.in. w Legii Warszawa, Fiorentinie, Wiśle Kraków i Lechii Gdańsk. Ma za sobą również siedem meczów w reprezentacji Polski, w której zdobył jedną bramkę. Radomiak rozpocznie rundę wiosenną od domowego starcia z Arką Gdynia w ramach 20. kolejki Ekstraklasy.