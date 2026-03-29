Polskie „El Clasico” wyprzedane na miesiąc przed meczem

17:57, 29. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań sprzedał wszystkie bilety na mecz z Legią Warszawa zaplanowany na 26 kwietnia o godzinie 17:30. Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie, mimo że do jego rozegrania pozostał niemal miesiąc.

Mikael Ishak
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Ogromne zainteresowanie hitem Ekstraklasy

Lech Poznań już na długo przed pierwszym gwizdkiem wyczerpał pulę wejściówek na starcie z Legią Warszawa. Kibice rzucili się na bilety natychmiast po uruchomieniu sprzedaży, a duża część z nich zniknęła w kilkadziesiąt minut.

Wysokie ceny nie zniechęciły fanów, którzy chcą zobaczyć jedno z najważniejszych spotkań sezonu. Frekwencja zapowiada się imponująco, a atmosfera na stadionie przy Bułgarskiej może być wyjątkowa. Spotkanie obejrzy około 40 tysięcy fanów. Lech w oficjalnym komunikacie poinformował, że w systemie mogą jeszcze pojawiać się pojedyncze bilety.

Dodatkowego znaczenia temu meczowi nadaje sytuacja w tabeli Ekstraklasy. Lech obecnie pozostaje liderem i pewnie zmierza po mistrzostwo Polski. Drużyna utrzymuje wysoką formę w ostatnich tygodniach. Kolejorz ma trzy punkty przewagi nad resztą stawki i wszystko w swoich nogach.

Zupełnie inne nastroje panują w Warszawie, gdzie Legia wciąż walczy o utrzymanie. Klub znajduje się w trudnym położeniu i potrzebuje punktów, aby uniknąć najgorszego scenariusza. Obecnie ma tyle samo oczek, co będąca w strefie spadkowej Arka. To tylko podnosi stawkę nadchodzącego starcia.

Spotkanie zapowiada się jako jedno z najbardziej elektryzujących wydarzeń końcówki sezonu. Emocji na pewno w nim nie zabraknie. Polskie „El Clasico”, jak często mówi się o starciach Lecha i Legii, już teraz przykuło uwagę wielu fanów piłki w naszym kraju.

