Pogoń Szczecin znalazła nowego trenera? To główny kandydat

Pogoń Szczecin kilka dni temu zdecydowała się zwolnić Roberta Kolendowicza. Głównym kandydatem do jego zastąpienia ma być Tim Walter, o czym donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Tim Walter będzie nowym trenerem Pogoni Szczecin?!

Pogoń Szczecin z całą pewnością nie może zaliczyć tego początku sezonu do zbyt udanych. Pytanie jednak jest takie, czy z pewnością największym problemem Portowców była osoba trenera. Bowiem to właśnie Robert Kolendowicz stał się w pewien sposób ofiarą letniej rewolucji w składzie. Wystarczy bowiem powiedzieć, że z zespołem pożegnał się Efthymios Koulouris, czyli najlepszy napastnik ligi.

Niemniej decyzja władz klubu była taka, że Kolendowicz na początku tygodnia przestał pełnić funkcję pierwszego trenera i obecnie jest wakat na tym stanowisku. Być może nie będzie on jednak obowiązywał zbyt długo. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym szkoleniowcem Portowców może zostać Tim Walter. 49-letni Niemiec ma być głównym kandydatem do objęcia Pogoni.

Do tej pory Walter miał okazję pracować w kilku klubach oraz w kilku krajach. Przede wszystkim przez lata był jednak trenerem młodzieżowych zespołów Bayernu Monachium oraz Karlsruhe. Samodzielnie jednak prowadził chociażby VfB Stuttgart, Hamburg oraz Hull City. Poza tym ostatnim zespołem, to w dwóch poprzednich ekipach notował średnią punktową przekraczającą 1,8 pkt./mecz.

