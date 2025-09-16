Wstrząs w Pogoni Szczecin! Kolendowicz został zwolniony

17:39, 16. września 2025
Robert Kolendowicz nie będzie dłużej odpowiadał za wyniki Pogoni Szczecin. Alex Haditaghi potwierdził, że trener został zwolniony.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Kolendowicz zwolniony. Pogoń zmienia trenera

Pogoń Szczecin od początku sezonu punktuje poniżej oczekiwań. Latem poważnie wzmocniono skład, więc liczono na walkę o najwyższe cele, w tym przynajmniej europejskie puchary. Portowcy w ośmiu meczach zanotowali raptem dziesięć „oczek”, a ostatnia porażka z Koroną Kielce przelała czarę goryczy.

O zwolnieniu Roberta Kolendowicza mówiło się od kilku dni. Decyzja w gabinetach Pogoni miała już zapaść, a we wtorek te informacje zostały oficjalnie potwierdzone. 44-latek nie będzie już dłużej odpowiadał za wyniki drużyny.

„Kilka minut temu poinformowałem Roberta Kolendowicza, że nie jest już trenerem Pogoni Szczecin. W imieniu klubu pragnę podziękować mu za jego wysiłki i życzyć mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach.” – przekazał Alex Haditaghi w oficjalnym komunikacie.

Nazwisko nowego trenera Pogoni nie jest oczywiście jeszcze znane. Kolendowicz prowadził zespół od ponad roku, kiedy to zastąpił Jensa Gustafssona – wcześniej był członkiem jego sztabu, a także współpracował z Kostą Runjaiciem. Pod jego wodzą Portowcy zajęli czwarte miejsce w Ekstraklasie i dotarli do finału Pucharu Polski, gdzie polegli przeciwko Legii Warszawa.