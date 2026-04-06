Pogoń przegrała z Legią. Haditaghi uderzył w piłkarzy i trenera

20:42, 6. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Pogoń Szczecin przegrała z Legią Warszawa 0-2 i może obawiać się o utrzymanie w Ekstraklasie. Alex Haditaghi był wściekły po poniedziałkowym meczu. Oberwało się piłkarzom i trenerowi Portowców.

Alex Haditaghi
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Właściciel Pogoni wściekły po porażce z Legią

Pogoń Szczecin przegrała 0-2 domowe spotkanie z Legią Warszawa. Przez zdecydowaną większość czasu ekipa Marka Papszuna prowadziła grę i w zasadzie nie była zagrożona. Portowcy tego dnia spisywali się bardzo słabo i nie zasłużyli na choćby punkt.

Postawa zawodników niepokoi w kontekście kolejnych tygodni i walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Pogoń ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, a Legia Warszawa zbliżyła się do niej na „oczko”.

Po meczu z Legią wyraźnie wściekły był Alex Haditaghi. Szef Pogoni opublikował emocjonalny wpis, uderzając w piłkarzy oraz trenera Thomasa Thomasberga. Jego zdaniem kibice szczecińskiej drużyny mają słuszne pretensje.

Nasi kibice mają pełne prawo być wściekli i rozczarowani. To, co ten klub pokazał w tak ważnym meczu było na nieakceptowalnym poziomie. Niektóre decyzje transferowe, zaangażowanie na boisku, wybory i decyzje trenera, całość przygotowań do tego spotkania były po prostu niedobre. Wszyscy odpowiadamy za tę porażkę i nie zostanie ona zignorowana. Ten herb jest zbyt ważny, klub zbyt duży a kibice Pogoni zasługują na znacznie więcej niż to, co dostali. W takie dni jak ten, słowa są niewiele warte. Liczy się odpowiedzialność. Standardy. Odwaga. Przygotowania. Zbyt dużo z tych rzeczy brakowało. Potrzebujemy znacznie więcej od trenera, sztabu, zawodników i kierownictwa. Nikt nie powinien chować się przed krytyką i nikt nie powinien sądzić, że to jest akceptowalne dla kibiców i właściciela! – napisał właściciel Pogoni na portalu X.

